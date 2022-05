Ltc Sangiorgese, brutto ko interno: la serie Playout si decide ad Oleggio

Alla Sangiorgese non basta il cuore e la spinta del Pala Bertelli per vincere gara quattro del Playout del Girone A della Serie B per raggiungere la tanto agognata salvezza. Il match contro la Mamy Oleggio finisce con un clamoroso ko interno, 61-63 il finale.

I blu arancio pagano delle brutte percentuali al tiro e sono costretti a rincorre per tutta la partita, ma con grande carattere riescono più volte a ricucire sino ad avere anche l'ultimo possesso per vincere o pareggiare la partita. Ma nel momento decisivo le scelte non sono quelle giuste. Purtroppo una serata no che rimanda il discorso salvezza a gara 5 in programma mercoledì 25 maggio, palla a due alle ore 21 al Palazzetto dello Sport di Vanzeghello.

Il fattore campo è stato sprecato.

Il tabellino di LTC Group Sangiorgese Basket - Mamy.eu Oleggio 61-63 (8-15, 20-18, 15-13, 18-17)



LTC Group Sangiorgese Basket: Daniele Grilli 14 (1/1, 3/7), Alessandro Voltolini 12 (3/6, 1/5), Andrea Bargnesi 9 (3/4, 1/3), Nicolas Alessandrini 8 (1/5, 0/5), Francesco Toso 6 (3/7, 0/0), Simone Angelucci 4 (2/5, 0/1), Alberto Fragonara 4 (2/2, 0/1), Giulio Dushi 4 (1/1, 0/0), Mattia Melchiorri 0 (0/0, 0/1), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Bianchi 0 (0/0, 0/0), Luca Baggi 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Francesco Toso 9) - Assist: 8 (Nicolas Alessandrini 3)



Mamy.eu Oleggio: Fabio Giampieri 13 (5/7, 1/4), Andrea Colussa 13 (6/7, 0/2), Claudio Negri 12 (3/6, 1/3), Mohamed Toure 8 (1/5, 1/5), Guglielmo De ros 6 (1/3, 1/3), Olivier Giacomelli 6 (2/4, 0/1), Alessandro Riva 3 (1/4, 0/0), Andrea Del debbio 2 (1/1, 0/1), Omar Seck 0 (0/0, 0/0), Mattia Temporali 0 (0/0, 0/0), Luca Palestra 0 (0/0, 0/0), Gabriele Ballarin 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Fabio Giampieri 8) - Assist: 11 (Mohamed Toure, Guglielmo De ros 3)