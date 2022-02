Knights Legnano, vittoria faticosa contro i giovani della Cipir College Borgomanero

I Knights di Legnano conquistano 2 punti, con tanta fatica, contro una Borgomanero gagliarda per tutti e 40 i minuti. Entrambe le squadre sono praticamente al completo, anche se le condizioni fisiche non sono delle migliori per diversi dei protagonisti da ambo i lati.

I primi due quarti vengono archiviati dai Knights con il punteggio di 45-31, grazie ad un attacco che produce buoni risultati e una difesa che si dimostra solida al punto giusto. Prestazione molto convincente di Jovanovic nel corso di tutto il match, che gli vale il titolo di miglior realizzatore della gara con 25 punti per gli ospiti della Cipir.

Tra le fila di Borgomanero, anche Alessandro Ferrari (figlio dell'ex legnanese Federico "Mine" Ferrari) dimostra di essere sul pezzo, con una prova da 17 punti e 11 rimbalzi, frutto di un atletismo notevole e di una tecnica in costante sviluppo.

La partita - Già dai primi due quarti, Tommaso Marino mostra di non essere al 100% e qualche difficoltà ad entrare in partita, per lo meno dal punto di vista realizzativo, in virtù anche di una grande difesa organizzata da coach Di Cerbo. Conclude il suo match con 11 punti e 7 assist, ma a tenere in piedi Legnano nella prima parte della gara sono Leardini e Fattori, insieme a Diego Terenzi, prima che la contesa si trasformi in una gara di nervi.

Borgomanero mantiene alta la pressione negli ultimi due quarti, aumentando il ritmo e alzando l’intensità difensiva costantemente. Buona partita, a 360 gradi, da parte di Manuele Solaroli, che si batte in lungo e in largo senza alcun timore, così come dall’altra parte Nwohuocha mette insieme quantità e qualità, rappresentando sempre un fattore nel pitturato.

Sia nel terzo quarto che in quello conclusivo, Borgomanero parte forte e mette seriamente in difficoltà i Knights, grazie ad una difesa che permette ai padroni di casa di realizzare solamente due punti nei primi 5 minuti della terza frazione. Atteggiamento simile anche negli ultimi 10 minuti, ma nel momento più complesso l’asse Marino-Cepic dona ossigeno e punti alla causa legnanese.

I padroni di casa mantengono il gap negli ultimi minuti di gioco, con coach Eliantonio che ha la possibilità di effettuare una girandola di cambi per schierare gli elementi più giovani. Termina 78-67 per i Knights, in quella che si rivela una vittoria tutt’altro che scontata.

Prossimo impegno per Legnano sabato sera contro Oleggio, a Vanzaghello per continuare nel trend positivo in attesa di notizie sull'infortunio alla coscia di Roveda che potrebbe prevedere uno stop da valutare.

Il tabellino ufficiale di 3G Electronics Knights Legnano-Cipir College Borgomanero 78-67 (21-17, 24-14, 15-18, 18-18)

3G Electronics Knights Legnano: Giacomo Leardini 13 (3/8, 1/2), Janko Cepic 13 (5/7, 1/3), Giovanni Fattori 12 (4/5, 0/1), Tommaso Marino 11 (2/6, 2/6), Manuele Solaroli 10 (3/7, 0/0), Diego Terenzi 9 (3/6, 1/5), Juan Marcos Casini 6 (1/3, 1/3), Edoardo Roveda 4 (1/5, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 16 / 19 - Rimbalzi: 40 7 + 33 (Giacomo Leardini, Janko Cepic 11) - Assist: 13 (Tommaso Marino 7)

Cipir College Borgomanero: Igor Jovanovic 25 (4/10, 4/9), Alessandro Ferrari 17 (5/7, 1/5), Matteo Airaghi 9 (4/9, 0/1), Curtis Nwohuocha 7 (3/6, 0/0), Maurizio Ghigo 6 (1/2, 1/5), Andrea Cecchi 3 (1/6, 0/1), Riccardo Attademo 0 (0/2, 0/1), Loro Andrea 0 (0/0, 0/0), Leonardo Manto 0 (0/0, 0/0), Francesco Ferrari 0 (0/0, 0/0), Alfredo Boglio 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Alessandro Ferrari 11) - Assist: 10 (Andrea Cecchi 4)