Serie B, Legnano ospita Oleggio: obiettivo quinta vittoria consecutiva

Squadra in casa Legnano Knights

Quattro vittorie, zero sconfitte, 346 punti fatti 307 subiti. E' questo, nei freddi numeri, il ruolino di marcia dei Knights Legnano di Riccardo Eliantonio nel campionato di Serie B maschile. Un ruolino che lascia poco spazio alle interpretazioni, un ruolino che i lombardi hanno tutta la voglia di incrementare nel match di domenica 31 ottobre, palla a due alle ore 18:00, contro la Mamy Oleggio. Squadra peraltro già incontrata nel pre-campionato all’interno del Memorial Morelli.

La squadra allenata da coach Pastorello ha conquistato 2 vittorie ed ha subito 2 sconfitte, con partite sempre in bilico e giocate punto a punto. Tranna che contro San Miniato, altra squadra imbattuta insieme a Legnano, Langhe Roero e Vigevano, dove i piemontesi hanno realizzato solo 50 punti e per di più in casa.

Nella presentazione del match di sabato sotto i riflettori va, per forza di cose, il capitano di Oleggio ed ex Knights Claudio Negri. Un atleta sempre in grado di fare la differenza nei momenti cruciali dei match. Ma attenziona anche a Guglielmo De Ros e Fabio Giampieri. Notevole infine il contributo sotto le plance di Maresca e Riva. A completare il quintetto base, Andrea Del Debbio. Guardia classe 1999 dotato di buonissima capacità realizzativa. A garantire robuste rotazioni: Michele Romano, Omar Seck e Gabriele Ballarin.

La 3G Electronics dal canto suo recupera finalmente Cepic. In dubbio Edoardo Roveda che è stato fermo tutta la settimana e sarà valutato prima della partita ma al momento è davvero difficile immaginare il suo utilizzo. Diretta streaming live del match su LNP Pass dalle ore 18.00.