Serie B, i Knights Legnano ospitano Firenze al PalaBorsani

Decima giornata di campionato, nel Girone A della Serie B di basket maschile, e per i Legnano Knights è in arrivo una nuova occasione per mettere in carniere due punti. Venerdì 3 dicembre, palla a due alle ore 20.30, sul parquet del PalaBorsani arriva la All Food Enic Pino Dragons Firenze. La squadra allenata da coach Venucci finora ha raccolto 6 punti e viene dalla vittoria inflitta alla Sangiorgese, una delle due squadre che è riuscita ad avere la meglio sugli Knights.

Entrando in sede di presentazione del club giglato da segnalare che la cabina di regia dei toscani è condivisa da Davide Poltroneri e Lorenzo Passoni. Due giocatori intercambiabili, per responsabilità, ma diversi per caratteristiche. Poltroneri più gestore, Passoni più realizzatore. Ma allo stesso modo imprescindibili nelle logiche di coach Venucci. Per il secondo, 25 punti contro San Giorgio, frutto di un 5 su 11 da tre punti ed un 100%, 4 su 4 da due.

A livello di esterni vede l’alternanza di Lorenzo Merlo e Valerio Staffieri. Due che possono viaggiare in doppia cifra di media e per questo motivo chiamati a limitare al massimo gli alti e bassi nel corso della stagione. Due punti fermi dei toscani, sono invece, vicino al canestr,o Riccardo Castelli e Marco Di Pizzo che portano esperienza e fisicità alla causa.

Le rotazioni di Firenze sono corte, con Vieri Marotta e Gianmarco Iannicelli che hanno il compito di passare tanti minuti sul parquet. Il playmaker classe ’94 è ormai un elemento di fiducia di coach Venucci e risulta fondamentale per far rifiatare Poltroneri e Passoni, mantenendo alta l’asticella della prestazione. Iannicelli, dal canto suo, deve ancora strutturarsi sotto tutti i punti di vista, essendo un classe 2002 e dovendo attrezzarsi di un fisico all’altezza della categoria. Lato Legnano nulla da segnalare. Tutto il roster è a disposizione di Coach Riccardo Eliantonio. Palla a due venerdì 3 dicembre, al PalaBorsani, alle ore 20:30.