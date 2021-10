Serie B, per Legnano vittoria con brivido a Pavia: cronaca, tabellino ed highlights

I 3G Electronics Kinghts Legnano e la Riso Scotti Pavia arrivano al derby del PalaRavizza entrambe e a punteggio pieno. Cepic al rientro con i Knights, mentre Pavia è priva di Corral.

La partita. L’avvio è per i padroni di casa che con Simoncelli, Sgobba e D’Alessandro vanno prima sul 10-5 e poi sul 16-9. Legnano accusa il colpo ma ribatte con un ispirato Marino e Bianchi sempre preciso da sotto, rimontando fino al 21-20, per poi chiudere 24-22 dopo 10’ di gioco.

La fisicità della partita è piuttosto evidente, ma Legnano riesce a reggere l’urto e con l’entrata di Cepic, trova anche un gioco interno più frequente che permette ai Knight il primo vantaggio sul 24-26 e successivamente sul 34-38. Con 4 liberi per un fallo su tiro da 3 e un tecnico, Terenzi porta i Knights sul 34-42, con Marino che segna il buzzer beater del 34-47 di metà gara.

Al rientro dalla pausa lunga il gioco si apre con un nuovo libero per Terenzi per fallo tecnico alla panchina pavese, e i Knight che volano sul +19 del 40-59 dopo meno di 3’minuti dalla ripresa. I ragazzi di coach Eliantonio amministrano il vantaggio, ma Pavia prova di rincorsa a rientrare in gara; la Riso Scotti si porta al 30’ sul 63-70 soprattutto grazie alle iniziative di Torgano e Calzavara e, con un quarto da giocare, non sembra tutto scontato.

Terenzi, Casini e Marino tengono in Knights in doppia cifra di vantaggio, ma Pavia non molla e dopo il -13 del 65-78, mette insieme un parziale di 11-0 che riapre del tutto la gara. Terenzi arriva al ferro, ma Pavia con Calzavara trova il nuovo vantaggio sul 81-80. Partita ancora in equilibrio fino quasi al suono della sirena che però viene chiusa da Terenzi che mette i punti del 83-86 ed il libero del 83-87 finale.

Il tabellino ufficiale di Riso Scotti Pavia - 3G Electronics Legnano: 83-87. Parziali 24-22, 10-25, 29-23, 20-17



Riso Scotti Pavia: Giorgio Sgobba 17 (5/11, 2/4), Andrea Calzavara 16 (5/8, 1/1), Lorenzo D'alessandro 15 (3/6, 1/2), Alessio Donadoni 11 (4/8, 1/3), Marco Torgano 9 (0/0, 3/8), Alexander Simoncelli 8 (2/3, 1/7), Gianmarco Conte 7 (2/3, 0/0), Tommaso Nobile 0 (0/0, 0/0), Jordan Licari 0 (0/0, 0/0), Mykhailo Lebediev 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Alessio Donadoni 10) - Assist: 14 (Alessio Donadoni 5)

3G Electronics Legnano: Tommaso Marino 25 (6/8, 3/11), Diego Terenzi 19 (3/5, 1/5), Sebastiano Bianchi 11 (5/9, 0/0), Janko Cepic 8 (4/6, 0/1), Giacomo Leardini 7 (1/2, 1/1), Manuele Solaroli 7 (1/3, 0/0), Juan marcos Casini 5 (1/2, 1/3), Edoardo Roveda 5 (1/1, 1/1), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 22 / 30 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Manuele Solaroli 6) - Assist: 8 (Tommaso Marino 5)