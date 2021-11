Serie B, nuovo ko per i Legnano Knights: Piombino espugna il PalaBorsani

Seconda sconfitto, nell'arco di sette giorni, per i 3G Electronics Legnano Kinghts che, dopo il ko nel derby con la Sangiorgese, cedono il passo, in casa, anche alla Solbat Golfo Piombino. Decisivo per il ko dei ragazzi di Riccardo Eliantonio un ultimo quarto giocato a scarto ridottissimo e perso con un netto parziale di 24-32. In conseguenza di questa sconfitta i lombardi perdono la testa della classifica ora distante due punti.

La partita - Che per Legnano sia una serata complicata si capisce subito dal primo quarto quando i padroni di casa, privi del loro uomo migliore, Sebastiano Bianchi assente per le note vicende di cronaca, subiscono un distacco di 7 punti, 19-26 al termine dei primi 10' di gioco.

Ma il valore dei Knights in questa fase della stagione è decisamente superiore a quello di Piombino, solo due punti finora per i ragazzi di Coach Friso, tanto che la seconda frazione termina 26-16 generando un risultato alla fine del primo tempo di 45-42.

Al ritorno sul parquet dalla pausa lunga Piombino sorprende Legnano grazie alla mano caldissima al tiro di Camillo Bianchi e Mattia Venucci. Il parziale si chiude 21-25, il tabellone del PalaBorsani al minuto 30 recita Legnano 66, Piombino 67.

Nel quarto finale succede l'impensabile. Legnano crolla di schianto, sia mentalmente che fisicamente, e concede agli ospiti un parziale di frazione da +8, 24-32 il risultato parziale. Il combinato disposto determina che Piombino espugna il feudo degli Knights con un franco 90-99

I migliori - Per 3G Electronics Knights Legnano sugli scudi Tommaso Marino che mette a referto 24 punti e 5 assist. Per la Solbat Golfo Piombino prova sontuosa di Francesco Paolin, per lui 22 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.

Il tabellino ufficiale di 3G Electronics Knights Legnano-Solbat Golfo Piombino 90-99. Parziali: 19-26; 26-16; 21-25; 24-32

3G Electronics Legnano Knights: Tommaso Marino 24 (5/9, 4/9), Diego Terenzi 22 (6/10, 2/10), Janko Cepic 15 (3/9, 3/6), Juan marcos Casini 10 (2/2, 2/5), Giacomo Leardini 9 (3/8, 1/3), Manuele Solaroli 8 (2/5, 1/2), Alessandro Ferrario 2 (1/1, 0/0), Edoardo Roveda 0 (0/1, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Marco Dell'acqua 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 7 / 8 - Rimbalzi: 30 13 + 17 (Giacomo Leardini 8) - Assist: 12 (Tommaso Marino 5)

Solbat Golfo Piombino: Camillo Bianchi 24 (5/5, 3/5), Mattia Venucci 23 (2/3, 4/6), Francesco Paolin 22 (7/8, 1/3), Federico Tognacci 11 (4/7, 1/3), Giacomo Eliantonio 10 (5/10, 0/2), Saverio Mazzantini 7 (2/4, 1/1), Niccolò Pistolesi 2 (1/1, 0/1), Edoardo Persico 0 (0/0, 0/0), Mattia Riccardi 0 (0/0, 0/0), Giovanni Mezzacapo 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 37 6 + 31 (Francesco Paolin, Giacomo Eliantonio, Saverio Mazzantini 7) - Assist: 21 (Francesco Paolin, Giacomo Eliantonio 5)