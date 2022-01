Legnano Knights, ecco il colpo di mercato: torna Giovanni Fattori

Torna in biancorosso Giovanni Fattori, ala centro classe 1985, che ha già vestito la maglia dei Legnano Knights in Serie A2 nella seconda parte della stagione 2015-2016. Fattori è un kungo che sa tirare molto bene da fuori ma anche andare spalle a canestro, ha giocato la prima parte di stagione con con Giulianova nel girone C della serie B.

Dopo 13 partite con un utilizzo medio di 30 minuti, è risultato il miglior realizzatore della squadra con 13.5 punti di media a gara, a cui ha aggiunto 5.3 rimbalzi di media e 2.5 assist. Nella stagione passata ai Knights diede una grande mano alla salvezza della squadra che, in quella stagione fu falcidiata dagli infortuni, prima di trovare un'equilibrio nella seconda parte dell'annata. Dopo l'esperienza a Legnano, ancora tanta A2 per Fattori a Roseto, Bergamo, Eurobasket Roma, prima dell'approdo a Cividale e poi a Giulianova.

Ad accogliere Fattori a Legnano arrivano la parole del General Manager del club Maurizio Basilico: "Dopo aver sondato per un mese il mercato, abbiamo deciso di riportare a Legnano Giovanni Fattori sia per una questione tecnica, sia per una questione umana. Durante i mesi in cui fu un nostro giocatore nel 2016, ci trovammo bene reciprocamente e trovare un accordo adesso non è stato difficile".

"Personalmente ma anche nome della società - chiosa Basilico - sono contento che Giovanni ritorni a far parte della squadra e credo che rimpiazzerà in maniera ottima il ruolo che era rimasto scoperto." Giovanni Fattori vestirà la maglia numero 14.

Da segnalare infine che sabato al PalaBorsani va in scena l'ultimo match del girone di andata, con Legnano che ospiterà Langhe Roero Basketball. Dopo la sconfitta maturata all’ultimo in casa di San Miniato, ora i Knights devono rimboccarsi le maniche e sfruttare la situazione non favorevole che sta colpendo gli avversari.

Le attività, in casa Langhe Roero sono riprese solamente nella giornata di martedì, dopo uno stop forzato per il numero preoccupante di giocatori positivi, unitamente ad alcuni membri dello staff. L’unico indisponibile certo è Tiberti, mentre per ciò che riguarda il resto del roster potrebbero esserci cambiamenti dell’ultima ora.