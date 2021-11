Serie B, i Legnano Knights preparano il derby con la Coelsanus Varese

Nona giornata di campionato nel Girone A di Serie B di basket maschile ed i Legnano Knights dovranno vedersela con la Coelsanus Robur Varese. La squadra di coach Gabriele Donati è riuscita a conquistare i due punti nell’ultimo match di campionato, contro la Sintecnica Cecina, in virtù di un quarto periodo di grande spessore dominato per 23-13. Gli ultimi due match, in generale, hanno regalato diverse soddisfazioni alla Robur, dopo la pesantissima sconfitta di Livorno in cui il tabellone ha indicato il risultato di 83-44.

Entrando in sede di presentazione non si può dire che coach Donati intenda affidarsi ad uno starting five intoccabile, la Robur di fatto è ancora un cantiere in cui serve molto lavoro per definire gerarchie e responsabilità. La sola vera certezza è che Matteo Librizzi, playmaker classe 2002 si è preso la cabina di regia.

Altro punto fondamentale del roster è Matteo Maruca anima della squadra e giocatore con tanti punti nelle mani. Nei ruoli di ali e di centro agisce Andrea Pilotti un elemento di grande esperienza ed ancora in grado di rappresentare un pericolo di una certa portata per le difese avversarie. L’altro esterno è Giorgio Trentini, altro giocatore in crescita e che può vantare un atletismo notevole.

Per Varese resta in dubbio la presenza di Marco Allegretti è in dubbio e, quindi, resta da capire se a completare il quintetto sarà Alessandro Spatti o Khadim Gaye. Completano le rotazioni Virginio, Somaschini e Sorrentino.

Lato Legnano tutti a disposizione. Resta solo un piccolo dubbio sull'impiego di Solaroli reduce da un fastidio alla caviglia ma Coach Eliantonio conta di metterlo sul parquet. Palla a due sabato 27 novembre, alle ore 20:30, nella cornice del Campus di Varese. Diretta streaming su LNP Pass.