Serie B, dura lezione per i Legnano Knights: la Libertas Livorno vince 78-84

Brutta serata per i Legnano Knights sconfitti al PalaBorsani per 78-84 dalla Maurelli Group Libertas Livorno. La squadra guidata da coach Fantozzi vince il match grazie ad una prova compatta e di grande intelligenza, di contro Legnano, incappa in una serata davvero storta, una serata nella quale salva solo il mantenimento della differenza canestri verso i livornesi sconfitti nel match di andata per 73-80.

Partita complessa fin dall’inizio per i padroni di casa, che subiscono l’impatto fisico e la velocità degli avversari, oltre all’inusuale nervosismo di capitan Casini ad inizio gara. Con Giovanni Fattori che necessita di altri allenamenti per trovare la forma migliore, c’è anche un Onojaife, per Livorno, che fa la voce grossa vicino a canestro, nonostante la carta d’identità dica 2003 come anno di nascita. Grande atletismo e capacità di andare sopra il ferro, con Legnano che paga a caro prezzo questo aspetto.

La partita - Il primo quarto viene conquistato da Livorno con il parziale di 18-21 e percentuali al tiro di primo livello, mentre i Knights cominciano ad accusare i primi problemi a livello di contenimento difensivo e fluidità offensiva. Forti e Ricci gestiscono bene la cabina di regia, potendo sfruttare l’ingresso dalla panchina di Marchini e Bechi. Ed è proprio Davide Marchini a rivelarsi un incubo per la difesa di Legnano, grazie alle sue conclusioni da oltre l’arco e tanta pulizia tecnica al servizio della squadra.



Il secondo quarto indirizza il match a favore degli ospiti (23-27), con Livorno che viene trascinata dai canestri di Ricci e Marchini e dai lampi vicino a canestro di Morgillo e Ammannato.

Nonostante le difficoltà, la squadra di coach Fantozzi riesce a trovare continuità di rendimento anche nel terzo quarto, mentre per Legnano ci provano Marino e Cepic, molto caldi dal punto di vista offensivo. Il lungo dei Knights concluderà il suo match con 5/6 da tre e 21 punti totali, mentre il playmaker ex Scafati ne mette 23 con 8 assist, entrambi per un 24 di valutazione.

Legnano continua a rincorrere anche nel quarto periodo, ma Livorno è molto brava a mantenere costante il gap attorno ai 10 punti di vantaggio. Casella sale in cattedra e si rende protagonista di alcune giocate che hanno le sembianze dei titoli di coda, con Morgillo che lo segue a ruota e aggiusta la mira lontano dal canestro.

Prossimo appuntamento per i Knights sul parquet di Empoli, dove sarà importante ritrovare fluidità e aggressività difensiva, marchio di fabbrica delle prime uscite stagionale che però ora sembra un ricordo sbiadito.

Il tabellino ufficiale di 3G Electronics Legnano Knights-Maurelli Group Libertas Livorno 78-84. ParzialI: 18-21, 23-27, 19-19, 18-17

3G Electronics Legnano Knights: Tommaso Marino 23 (2/5, 3/10), Janko Cepic 21 (2/5, 5/6), Giacomo Leardini 13 (2/4, 3/7), Juan Marcos Casini 10 (2/4, 1/2), Diego Terenzi 9 (0/4, 2/8), Giovanni Fattori 2 (1/2, 0/0), Manuele Solaroli 0 (0/1, 0/0), Edoardo Roveda 0 (0/1, 0/1), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 18 / 22 - Rimbalzi: 30 3 + 27 (Giacomo Leardini 8) - Assist: 18 (Tommaso Marino 8)

-Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 17 (5/7, 1/3), Ivan Morgillo 15 (6/13, 1/1), Davide Marchini 15 (2/2, 3/5), Andrea Casella 13 (1/4, 3/6), Ivan Onojaife 11 (5/5, 0/0), Marco Ammannato 8 (2/4, 1/5), Francesco Forti 3 (1/2, 0/2), Costantino Bechi 2 (1/4, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Gregor Kuuba 0 (0/0, 0/0), Matteo Geromin 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 11 / 12 - Rimbalzi: 34 3 + 31 (Marco Ammannato 9) - Assist: 17 (Antonello Ricci 6)