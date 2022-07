Legnano Knights, il mercato si chiude con il botto: dalla Pielle Livorno arriva Drocker

Finisce con il botto il marcato estivo dei Legnano Knights che ufficializzano l’acquisto di Gianmarco Drocker, play del 2001, la scorsa stagione in forza alla Pielle Livorno. Ottime media per lui con 14.3 punti di media, 4.4 rimbalzi, 1.7 assist e 1.3 recuperi in 29 minuti di media. Drocker giocherà con la maglia numero 4

“Sono molto contento e carico per questa nuova avventura, dove ritroverò Riccardo Eliantonio come allenatore che avevo già avuto a Crema - le prime parole di Drocker con la casacca di Legnano - e con cui mi ero trovato molto bene. Ritroverò anche Leardini con cui ho un buon rapporto di amicizia. Non vedo l’ora di iniziare a giocare per raggiungere gli obiettivi societari e arrivare il più in alto possibile”.

Lucchese di nascita, prodotto del settore giovanile del Basketball Club Lucca, Figlio d’arte, il padre Gian Paolo è stata un’autentica leggenda del basket lucchese avendo giocato nella città delle mura per 25. L’esordio nel campionato cadetto è datato 2017/2018 con la maglia della Stella Azzurra Roma, società con la quale ha vinto anche lo scudetto Juniores.

L’anno successivo il trasferimento a Firenze, sempre in B, e poi il ritorno a Lucca nel 2019/2020; nel 2020/2021 è in forza a Crema, prima dell’approdo a Livorno nella passata annata.

“Chiudiamo il nostro mercato con un nome veramente importante - commenta Basilico - Nonostante la giovane età, Gianmarco ha dimostrato di poter essere protagonista in questa categoria e poter giocare minuti importanti".

E ancora: "Ci aveva già fatto una grande impressione nelle due gare contro di noi dello scorso campionato, ma seguendolo per tutto l’anno, ha confermato quello che pensavamo. Sarà un piacere vederlo giocare con la nostra maglia”.