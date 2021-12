Legnano Knights, brutto ko interno: al PalaBorsani vince Firenze 75-80

I Knights Legnano incappano in una brutta sconfitta interna nel match di apertura della decima giornata del Girone A della Serie B di basket maschile. Nei primi due quarti si intuisce in modo chiaro che ci sarebbe stato equilibrio per 40 tutti i minuti, con le squadre che si rendono protagoniste di un continuo botta e risposta sul parquet.

La fluidità in attacco degli uomini di coach Eliantonio non è quella vista nel corso della prima parte di stagione. Firenze di contro legge bene il pick and roll Marino-Bianchi, limitandone l’efficacia e costringendo il playmaker dei Knights ad operare scelte differenti, talvolta forzando. Un dato significativo è rappresentato dalla percentuale ai tiri liberi, 25 su 40 ossia il 63%. Troppo poco per portare a casa la vittoria.

La partita - È una gara fitta di imprecisioni, in cui due pause, relative ad un controllo sicurezza a livello di ambulanza e di controllo del cronometro, raffreddano gambe e mani dei giocatori. Un match molto fisico, in cui Legnano paga dazio e, nonostante un parziale di 39-32 all’intervallo, subisce la rimonta di Firenze nei successivi due periodi.

La squadra di coach Venuti riduce progressivamente il margine di errore, colpendo Legnano a più riprese, mentre i padroni di casa si riducono a tentare un recupero disperato negli ultimi 3 minuti, sfiorando una sorta di impresa che avrebbe solo raddrizzato una partita gestita in modo tutt’altro che ineccepibile. Nonostante i tanti falli a carico, Di Pizzo e Poltroneri si caricano Firenze sulle spalle e ne escono vincitori, riuscendo a far passare in secondo piano una rotazione ancor più accorciata dalle uscite per cinque falli.

Dopo 40 minuti il tabellone dice 80-75 in favore di Firenze, che guadagna due punti d’oro e costringe Legnano ad affrontare il test Omegna come una vera e propria prova di maturità. Da sottolineare la buonissima prestazione di Giacomo Leardini, autore di 13 punti, 8 rimbalzi, 3 assist e 3 recuperi, per un 24 di valutazione che potrebbe aumentare la fiducia nei suoi notevoli mezzi. Prossimo appuntamento, come già detto, contro la Fulgor Omegna, alle ore 18:00 di mercoledì 8 dicembre.

Il tabellino ufficiale di 3G Electronics Legnano-All Food Enic Pinodragons Firenze 75-80. Parziali: 18-16, 21-16, 17-20, 19-28



3G Electronics Legnano: Diego Terenzi 17 (1/5, 1/8), Tommaso Marino 13 (4/5, 1/7), Juan Marcos Casini 13 (1/4, 3/5), Giacomo Leardini 13 (5/7, 0/1), Janko Cepic 10 (2/6, 1/2), Manuele Solaroli 4 (1/1, 0/0), Sebastiano Bianchi 3 (1/5, 0/3), Edoardo Roveda 2 (1/2, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 25 / 40 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Diego Terenzi, Giacomo Leardini, Manuele Solaroli 8) - Assist: 16 (Tommaso Marino 10)

All Food-Enic Firenze: Davide Poltroneri 18 (1/3, 3/9), Marco Di pizzo 17 (8/12, 0/0), Lorenzo Passoni 14 (0/0, 4/8), Riccardo Castelli 10 (3/7, 0/0), Valerio Staffieri 8 (2/6, 0/5), Lorenzo Merlo 8 (2/2, 1/3), Vieri Marotta 5 (1/2, 1/4), Gianmarco Iannicelli 0 (0/1, 0/0), Brando Pracchia 0 (0/0, 0/0), Pavicevic Danilo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Riccardo Castelli 9) - Assist: 17 (Vieri Marotta 6)