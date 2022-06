Serie B, i Legnano Knights riabbracciano Mike Sacchettini

Con una nota di stampa i Legnano Knights danno il "Bentornato a Michael Sacchettini" che indosserà di nuovo la casacca biancorossa dopo le stagioni 2015-2016 e 2016-2017.

Il lungo di scuola Borgomanero, maturato tecnicamente negli ultimi anni tra Cesena, Roma, Pavia e Piacenza, ha proprio vinto il campionato di B con la Bakery Piacenza nel 2020-2021, per poi salvarsi nella scorsa stagione in A2 con la società piacentina.

Ottime le cifre del suo apporto alla causa piacentina soprattutto nella sua stagione di B, ma anche nella più impegnativa stagione in A2; nell’annata 2021-2022: 6 punti di media, 53% da 2 e 3.5 rimbalzi di media, in oltre 20 minuti sul campo.

Un lungo che i Knights conoscono bene, ma che negli ultimi anni ha saputo implementare il suo bagaglio, allontanando di qualche metro il suo raggio di azione e soprattutto consolidando la sua presenza difensiva. Mike vestirà ancora la maglia numero 18 del Legnano Basket.

“Sono molto contento di tornare a Legnano perché è una società seria - dichiara a caldo Sacchettini - con grandi ambizioni e la scelta, quindi, non è stata molto difficile. Questa situazione mi stimola molto; ricordo il calore e la presenza del pubblico, che sono sicuro ci sarà anche nella prossima stagione".

E ancora: "Sono contento, motivato e non vedo l’ora di iniziare con la preparazione e la nuova stagione. So che sembrano parole di circostanza, ma lo penso veramente; ho voglia di giocare e di fare bene in maglia Knights."

Gli fa eco il GM Basilico: "Dopo averlo avuto già in squadra, sappiamo benissimo chi è e cosa ci può dare Mike, sia come persona, sia come giocatore. Negli ultimi anni l’ho seguito nelle varie esperienze tra B e A2, e ho notato dei miglioramenti di cui anche la nostra squadra godrà."