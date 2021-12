Serie B, i Legnano Knights riprendono gli allenamenti dopo la pausa natalizia

Ripartono al PalaBorsani, dopo la pausa natalizia, gli allenamenti dei Legnano Knights. I ragazzi guidati da Coach Riccardo Eliantonio sono al lavoro dal mattino del 27 dicembre con sessioni giornaliere divise tra parte atletica e parte tecnica.

Gli atleti del roster lavoreranno tutto il periodo, con l'eccezione dei giorni di festa, in preparazione della ripresa del Girone A del Campionato di Serie B. La 3G Electronics tornerà in campo il 9 gennaio, palla a due alle ore 18:00, al Pala Crédit Agricole Italia di San Miniato contro la capolista, in coabitazione con la Elachem Vigevano, La Patrie Etrusca.

I Legnano Knights dal canto loro sono al quarto posto della graduatoria con una statistica di 18 punti frutto di 9 vittorie e 4 sconfitte. Ricordiamo che il 23 dicembre ai Knights è stata concessa, per giudizio sportivo, la vittoria per 20-0 del match con la Sintecnica Cecina del 19 dicembre.

Con la ripresa degli allenamenti, inevitabilmente, tiene banco anche la questione del mercato. I Knights dopo la rescissione del contratto con Sebastiano Bianchi sono alla ricerca del sostituto e stanno vagliando diversi nomi tra giocatori di Serie B e giovani promesse.

Nei prossimi giorni il General Manager del Club, Maurizio Basilico, esplorerà nel dettaglio le due situazioni più interessanti che si sono presentate. L'obiettivo è quello di chiudere la pratica prima della ripresa del campionato.