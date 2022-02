Legnano, il derby torna ad essere biancorosso: vincono i Knights 90-73

Legnano fa suo il derby di ritorno, con il risultato di 90-73. Basandosi solo sul parziale, però, non si renderebbe giustizia ad una prima parte di match in cui ha regnato l’equilibrio come poche altre volte in stagione.

Dopo la fatica di un quarto e mezzo, Legnano mette la freccia, generando un vantaggio crescente e cambiando il trend che ha visto un botta e risposta al limite dello scientifico per 15 minuti. Marino ci mette lo zampino, sia in termini realizzativi che di assistenze ai compagni (22 punti, 5 assist e 6 falli subiti), e a beneficiarne sono tutti.

Terenzi si sblocca, con 3 triple importanti nei momenti cruciali del match, e la difesa dei padroni di casa sale di livello. Cepic, nel pitturato, e Leardini, con la difesa e l’atletismo, mettono in grave difficoltà la difesa della Sangiorgese.

Dall’altra parte, buonissima prova di Bargnesi (23 punti) che si dimostra freddo e preciso nei passaggi più complessi della gara. Nonostante il +7 dopo due quarti, il terzo periodo si chiude con il parziale di 25-25, obbligando Legnano a concretizzare un ottimo quarto periodo.

Strappo importante di Legnano, brava a sbagliare poco e ad impedire a San Giorgio di rientrare in gara. Quando la palla pesa, si vede la differenza di esperienza tra i due roster, e non basta un'ottima parte finale di capitan Toso per impedire la sconfitta. L'azione simbolo della gara, l'alley-hoop tra Marino e Leardini, manda i titoli di coda anzitempo, con la 3G a raggiungere anche il +20.

Legnano sale a 28 punti in classifica, mentre la Sangiorgese resta a quota 14, con i primi che affronteranno Piombino in trasferta nel prossimo impegno, mentre la formazione di coach Roncari andrà ad Omega, per affrontare la Fulgor.

Il tabellino ufficiale di 3G ELECTRONICS KNIGHTS LEGNANO - LTC GROUP SANGIORGESE BASKET 90-73 (22-23, 22-14, 25-25, 21-11)



3G Electronics Legnano: Tommaso Marino 22 (5/5, 2/5), Janko Cepic 15 (6/7, 1/4), Manuele Solaroli 13 (4/4, 0/1), Diego Terenzi 11 (1/4, 3/9), Giacomo Leardini 10 (4/4, 0/2), Juan Marcos Casini 10 (1/3, 2/4), Giovanni Fattori 7 (2/3, 1/3), Alessandro Ferrario 2 (1/1, 0/0), Edoardo Roveda 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/1, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/1, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 15 / 21 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Diego Terenzi 7) - Assist: 17 (Tommaso Marino 5)

LTC Group Sangiorgese Basket: Andrea Bargnesi 23 (3/4, 4/9), Alessandro Voltolini 14 (4/8, 0/3), Francesco Toso 11 (4/6, 0/0), Sebastiano Bianchi 10 (2/4, 0/4), Simone Angelucci 5 (2/4, 0/0), Nicolas Alessandrini 3 (1/3, 0/1), Mattia Melchiorri 3 (0/0, 1/2), Alberto Fragonara 2 (1/3, 0/1), Giulio Dushi 2 (1/2, 0/0), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/2), Lorenzo Cardani 0 (0/1, 0/0), Sebastiano Codato 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 22 / 33 - Rimbalzi: 30 9 + 21 (Sebastiano Bianchi, Nicolas Alessandrini 8) - Assist: 6 (Andrea Bargnesi 2)