Serie B: Prima lunga trasferta per i legnano Knights

A guardare la classifica si potrebbe sottovalutare la Arechi Virtus Salerno perchè ha solo 1 punto in graduatoria, ma in realtà i campani partivano da un -3 per un vizio regolamentare.

Quello che preoccupa della squadra di coach Germán Sciutto è la freschezza fisica e l'atletismo.



Il miglio marcatore con 18.7 punti di media è Mantvydas Staselis. Nato nel 1994 a Panevezys, è un prodotto dello Zalgiris Kaunas Junior Team, dove nel 2011-12 ha l’opportunità di partecipare alla Euroleague Basketball Next Generation; nel corso degli anni viene più volte convocato dalla nazionale lituana e le sue qualità e i suoi numeri attirano subito l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. Prima è ai Jazz Diretma nel secondo campionato lituano, poi nel 2015-16 si mette in mostra in Spagna con il Logrono e il Leon, dopodiché torna in patria dove gioca in A2 prima con il PalangosKursiai e poi con il Telsiai. E' nel 2018 che comincia il suo percorso italiano prima con la Pallacanestro Salerno in C Gold poi con Molfetta sempre in C Gold, Pescara, Dinamo Brindisi e Virtus Matera dove vince la C Silver mettendo insieme 29.8 punti di media a 656 in totale.

Dagli states arriva invece Mattia Acunzo (17.1 punti di media), lungo italiano al 100% ma con esperienza oltre oceano.

Dopo aver mosso i primi passi inizialmente a Moncalieri e successivamente con la Mens Sana Siena, nel 2017 Acunzo si trasferisce in America dove fino a pochi mesi fa ha fatto letteralmente parlare di sé. In avvio del suo percorso oltreoceano Acunzo vince 2 titoli statali consecutivi con la Kennedy Catholic High School , dopodiché va a Toledo dove fa il suo debutto nella NCAA, mentre nel 2022 inizia una nuova avventura con la Robert Morris University in Pennsylvania, prima del rientro in Italia.

Altro "straniero" per Salerno è Lazar Kekovic che è la terza bocca da fuoco per i campani.

L’ala montenegrina classe 1999, è di formazione italiana avendo disputato tutte le giovanili con la Vis Ferrara, dal 2017 in poi grazie alla sua tecnica, alla sua struttura fisica e alla sua doppia dimensione è diventata una dei talenti più cristallini del campionato di Serie B. Qualità che ha messo in mostra prima a Vicenza, poi alla Stella Azzurra, dopodiché a Orzinuovi, Teramo, Corato, Roseto, Ruvo, Molfetta, Reggio Calabria e infine a Cassino

Giocatore invece di esperienza per la categoria è Gabriele Spizzichini che ha vissuto anche stagioni molto importanti al piano superiore.

Uno Scudetto under 19, una promozione in A1, due Coppe Italia di A2 e una lunga nonché importante carriera vissuta costantemente in A2. Cresciuto al Basket Roma il classe 1992 si traferisce alla Virtus Bologna nel 2009 dove ha la possibilità di mettersi in mostra nel massimo campionato nazionale, dopodiché anno dopo anno grazie alla sua versatilità e alla sua leadership diventa uno dei giocatori più ambiti del panorama di A2. Siena, Ferrara, Barcellona, Scafati, di nuovo Bologna, Tortona, Trapani, Latina, Mantova, Cremona e Chieti le società dove ha lasciato la propria firma



Altro califfo della Serie è Ferdinando Matrone, classe 1995, dottore in Scienze delle Attività Motorie, sportive e dell’educazione psicomotorie, cresce a Scafati dove dal 2011 al 2015 inizia il suo percorso tra i grandi ottenendo anche una promozione in A2. Nel 2014-15 a metà torneo si trasferisce a Maddaloni in B, poi prosegue il suo percorso nel terzo campionato italiano giocando con Giulianova e Napoli dove conquista la promozione in A2 e la Coppa Italia. Dopodiché riecco il ritorno in A2 complice la chiamata di Cagliari che gli consegna le chiavi del pitturato per due stagioni. Nel 2019- 20 si trasferisce a Sant’Antimo in B, l’anno dopo arriva in semifinale playoff con Taranto, nel 2020-21 Fabriano lo riporta in A2, mentre nella stagione scorsa passa a Rieti



La gioventù di Andrea Arnaldo è stata spesso utile alla Arechi durante le prime gare di campionato.

Cresciuto nell’Aurora Brindisi, nel 2017 si trasferisce a Trieste dove, oltre a giocare a livelli giovanili importanti che gli consentono di disputare l’Europeo under 16 con la Nazionale italiana, ha anche l’occasione di poter giocare più di qualche minuto in Serie A. Successivamente gioca con Monfalcone in B, con Ravenna in A2, con San Severo sempre in A2 e poi nella seconda parte della scorsa stagione si trasferisce a Ruvo in B dove con estrema semplicità si fa trovare pronto per la parte più importante del campionato giocando quasi 15 minuti di media a partita.



Francesco Spinelli è stata la prima firma della nuova stagione nel mercato della Virtus Arechi.

Playmaker classe 2005 è cresciuto prima nel settore giovanile del Kouros Napoli e poi in quello della Virtus Pozzuoli. Nella stagione 2020-21 a muovere i primi passi in prima squadra e nel campionato di Serie B, dopodiché nel 2022-23 diventa punto fermo della squadra puteolana giocando 27 gare e collezionando 451 minuti, 120 punti e 42 assist. Contemporaneamente è protagonista con la canotta di Napoli, anche del campionato under 19 Eccellenza. La sua capacità nel dettare i ritmi del gioco e le sue qualità tecniche non solo gli consentono di giocare in pianta stabile nel terzo campionato nazionale, ma anche di conquistare coach Capobianco e la Nazionale under 18 con la quale svolge un raduno nel 2022 e uno nel 2023.



Nelle rotazioni con quasi 20 minuti di impiego, trova posto anche Marco Cucco, "cavallo di rientro" nella scuderia campana, dopo 6 anni di distanza.

Il Playmaker salernitano classe 1994 torna quindi a vestire la maglia della propria città dopo che è cresciuto tra la Pallacanestro Salerno e la Juvecaserta; successivamente fa parlare di sé una volta arrivato alla Virtus Siena in A Dilettanti. Dopo tre stagioni si trasferisce a Firenze, poi negli anni seguenti gioca costantemente in B per Matera, Agropoli (promozione in A2), Scafati, Bisceglie, Porto Sant’Elpidio, Torrenovese, Catanzaro, Teramo e infine Pozzuoli nella scorsa stagione dove viaggia a quasi 10 punti di media a gara e quasi 7 assist



A chiudere il roster di Salerno Marco Felice Capocotta, Tomás Fernández Lang, Attilio Catalano, Emanuele Lucadamo e Saverio Renzullo