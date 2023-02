Serie B, supplementare positivo per la Gema Montecatini: Legnano Knights al tappeto

Brutto passo al PalaTerme di Montecatini per i Legnano Knights. I ragazzi di Eliantonio cedono 89-77 dopo un tempo supplementare. Supplementare nel quale i biancorossi mettono a segno un solo punto, contro 13, cedendo il match di -12, 89-77 il finale.

La partita - parte bene Montecatini che dopo il primo quarto è avanti di +14, 24-10 il parziale. Nella seconda frazione Eliantonio assesta meglio sul parquet i propri ragazzi recuperando gran parte dello svantaggio. Il tempo su chiude 15-23 per una statistica a fine primo tempo di 39-33.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga regna l'equilibro, 21-22 per Legnano la frazione che fa entrare le due formazioni nei 10 minuti finali sul 60-54 per Montecatini.

Il quarto finale è uno spettacolo di grinta, tecnica ed intensità. Un parziale che i Knights si aggiudicano per 16-21 andando ad impattare, 76-76 la partita.

Ma lo sforzo profuso è troppo intenso e nel supplementare Legnano non ha più benzina. Finisce, come detto, 89-77 e per i ragazzi di Eliantonio arriva la sconfitta numero 8 in stagione.

Il tabellino di Gema Montecatini - 3G Electronics Legnano Knights 89-77 (24-10, 15-23, 21-22, 16-21, 13-1)

Gema Montecatini: Marco Lagana 29 (7/14, 1/5), Nicola Savoldelli 21 (4/6, 3/8), Marco Di pizzo 13 (5/9, 0/0), Lorenzo Neri 8 (1/6, 1/3), Fernando luis Marengo 6 (2/3, 0/2), Luca Digno 4 (1/2, 0/0), Luca Infante 4 (2/3, 0/1), Bruno giuseppe Duranti 2 (1/1, 0/1), Tommaso Molteni 2 (1/4, 0/2), Christian Ghiarè 0 (0/0, 0/0), Alessio Benedetti 0 (0/0, 0/0), Jacopo Cellerini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 34 - Rimbalzi: 45 8 + 37 (Marco Lagana, Marco Di pizzo 13) - Assist: 11 (Marco Lagana 4)

3G Electronics Legnano Knights: Giacomo Leardini 14 (4/7, 0/5), Michael Sacchettini 13 (4/11, 0/0), Gian marco Drocker 13 (3/6, 2/6), Tommaso Marino 11 (2/3, 2/10), Diego Terenzi 11 (1/3, 2/8), Saverio Mazzantini 8 (1/3, 1/5), Luca Antonietti 7 (2/3, 1/1), Juan marcos Casini 0 (0/0, 0/2), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 30 - Rimbalzi: 45 11 + 34 (Giacomo Leardini 14) - Assist: 13 (Giacomo Leardini, Michael Sacchettini 3)