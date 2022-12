Serie B Basket, si ferma a tre la striscia dei Legnano Knight: Oleggio vince 74-69

Squadra in casa

Squadra in casa Mamy Oleggio

Si chiude a 3 vittorie la striscia positiva dei Legnano Knights che incappano, come nella passata stagione, in una prova quanto meno opaca sul parquet di Oleggio.

La partita - Il primo quarto è un festival degli errori in cui le palle perse superano i canestri per entrambe le squadre. Difficile trovare qualcosa di positivo nel 14-11 iniziale dove la qualità in campo resta ai minimi termini.

Non va tanto meglio nel secondo periodo dove le percentuali sono ancora molto modeste, anche se Oleggio riesce mantenere sempre avanti la testa, flirtando con la doppia cifra di vantaggio più volte, ma con i Knights capaci di riavvicinarsi prima della seconda sirena sul 35-31.

Terza frazione in cui Legnano sbatte sul muro piemontese e Oleggio vola anche sul +11. Un paio di azioni difensive e due canestri in fila, riportano sotto i Knights che al 30' sono ancora sul 52-45.

Ultimo quarto in cui la spinta della 3G porta il punteggio sul 52-51 con la tripla di Casini, ma ancora una volta Oleggio segna con Maruca e riporta un gap significativo tra le due squadre.

Le folate finali di Marino (10 punti in fila nell'ultimo periodo) riportano Legnano sul -1 del 70-69, ma ancora una volta i canestri da lontano di Oleggio chiudono la gara sul 74-69.

Una brutta partita sotto tutti i punti di vista; unica nota veramente positiva gli oltre 100 tifosi dei Knights che hanno sfidato la nebbia per sostenere la squadra.

Prossimo appuntamento sabato sera alle 21.00 a Omegna.

Il tabellino di MAMY.EU OLEGGIO - 3G ELECTRONICS LEGNANO KNIGHTS 74-69 (14-11, 21-20, 17-14, 22-24)

Mamy.eu Oleggio: Matteo Maruca 25 (5/7, 3/6), Tommaso Ingrosso 13 (3/8, 1/6), Olivier Giacomelli 11 (1/3, 2/6), Andrea Colussa 8 (1/4, 2/4), Marco Restelli 8 (1/2, 1/1), Renato Buono 7 (1/2, 1/2), Omar Seck 2 (0/4, 0/1), Mattia Temporali 0 (0/0, 0/0), Gabriele Ballarin 0 (0/0, 0/0), Luca Palestra 0 (0/0, 0/0), Francesco Introini 0 (0/0, 0/0), Matteo Guardigli 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Olivier Giacomelli, Andrea Colussa 10) - Assist: 10 (Tommaso Ingrosso 3)

3G Electronics Legnano Knights: Tommaso Marino 18 (3/6, 4/9), Michael Sacchettini 16 (6/11, 1/2), Gian Marco Drocker 10 (2/4, 2/7), Diego Terenzi 7 (1/2, 1/1), Giacomo Leardini 6 (0/4, 2/4), Saverio Mazzantini 6 (1/2, 0/1), Juan Marcos Casini 6 (0/0, 2/6), Luca Antonietti 0 (0/8, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Luca Antonietti 8) - Assist: 10 (Tommaso Marino 4)

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH