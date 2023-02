Serie B LNP, impresa dei Legnano Knights: battuta la capolista Elachem Vigevano

Squadra in casa

Bella impresa, in un PalaBorsani stracolmo, per i Legnano Knights di Coach Eliantonio. I padroni di casa infliggono alla capolista Elachem Vigevano una netta sconfitta, 84-73 il finale. Una sconfitta che, oltre a far ripartire i biancorossi dopo il brutto ko con la Fabo Herons Montecatini , consente agli Knights di accorciare, e di molto, dal terzetto di testa del Girone A della Serie B.

La partita - Parte bene Legnano che al termine del primo quarto è avanti di 14, 25-11 il parziale. Nella seconda frazione la capolista abbozza una reazione, conquista il punteggio del tempo, 18-21 il parziale ma resta sotto di -11 al minuto 20'.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la 3G Electronics di disunisce e subisce un ulteriore recupero, 18-21 il parziale. Al minuto 30' il tabellone del PalaBorsani recita, Legnano Knights 61, Elachem Vigevano 53.

Il quarto finale è combattuto all'arma bianca e proprio in questo frangete gli Knights tirano fuori tutte le risorse fisiche e mentali di cui dispongono allungano di altri 3 punti ed andando a centrare la vittoria per 84-73. Una vittoria che vale tanto oro quanto pesa.

Con il successo di oggi, infatti, i ragazzi di Eliantonio portano dalla loro parte la differenza canestri con Vigevano, ed in ottica Playoff è un dato che pesa.

Il tabellino di 3G Electronics Legnano Knights - Elachem Vigevano 1955 84-73 (25-11, 18-21, 18-21, 23-20)

3G Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 23 (11/13, 0/0), Diego Terenzi 18 (3/4, 2/6), Giacomo Leardini 14 (2/5, 1/5), Tommaso Marino 13 (1/2, 3/6), Saverio Mazzantini 4 (1/3, 0/0), Juan marcos Casini 4 (0/2, 1/4), Luca Antonietti 4 (0/3, 0/0), Gian marco Drocker 2 (1/2, 0/1), Riccardo Cucchi 2 (1/1, 0/0), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Cappellotto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 28 - Rimbalzi: 39 7 + 32 (Giacomo Leardini 12) - Assist: 14 (Tommaso Marino 7)

Elachem Vigevano 1955: Filippo Rossi 18 (4/10, 1/2), Michele Peroni 13 (1/1, 3/10), Stefano Laudoni 13 (5/9, 1/2), Giorgio Broglia 8 (1/3, 0/0), Jacopo Mercante 6 (2/4, 0/2), V.j. alberto Benites 6 (0/2, 2/5), Lorenzo D'alessandro 4 (0/2, 1/1), Kristofers Strautmanis 4 (2/4, 0/3), Giovanni Ragagnin 1 (0/1, 0/2), Alessandro Nicola 0 (0/0, 0/0), Francesco Spaccasassi 0 (0/0, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 28 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Stefano Laudoni, Kristofers Strautmanis 5) - Assist: 11 (Filippo Rossi, Michele Peroni, Stefano Laudoni, V.j. alberto Benites, Lorenzo D'alessandro 2)