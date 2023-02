Basket Serie B, il derby è dei Legnano Knights: battuta nettamente la Sangiorgese

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano Knights

Non è bastato alla Sangiorgese un grande cuore per domare una Legnano Knights, quasi perfetta, che si è aggiudicata il derby, 89-67 in una cornice di pubblico davvero fantastica.

I blu arancio hanno provato in tutti i modi a stare in scia ai cugini, ma le basse percentuali realizzative, soprattutto da tre, non hanno aiutato i ragazzi di coach Roncari che nel finale di primo tempo hanno pagato un primo break importante.

Il copione non è cambiato nella seconda parte di gara, con i Draghi che in avvio di ultimo periodo hanno provato a riportarsi sotto, ma i ragazzi di Eliantonio con cinismo ha trovato le bombe da tre decisive per chiudere il match.

Finisce 89-67. Per i Legnano Knights è la vittoria numero 13 in stagione mentre per la Sangio arriva la sconfitta numero 9.

Il tabellino di 3G Electronics Legnano Knights - LTC Group Sangiorgese Basket 89-67 (21-16, 23-17, 25-21, 20-13)

3G Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 18 (7/13, 0/0), Giacomo Leardini 16 (6/7, 0/1), Tommaso Marino 13 (2/3, 3/8), Saverio Mazzantini 12 (2/3, 2/5), Diego Terenzi 9 (1/3, 2/3), Gian marco Drocker 8 (1/1, 2/6), Luca Antonietti 7 (3/3, 0/0), Juan marcos Casini 6 (0/0, 2/5), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Monguzzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Gallazzi 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 32 4 + 28 (Giacomo Leardini 9) - Assist: 18 (Tommaso Marino 5)

LTC Group Sangiorgese Basket: Filippo Testa 26 (4/6, 4/8), Sebastiano Bianchi 13 (6/11, 0/5), Carlo Cappelletti 8 (2/5, 1/5), Matteo Airaghi 6 (3/4, 0/2), Francesco Toso 5 (2/4, 0/0), Nicolò Bertocco 5 (0/1, 0/3), Giacomo Bloise 2 (1/1, 0/4), Leonardo Biancotto 1 (0/2, 0/0), Lorenzo Cardani 1 (0/0, 0/0), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Daniele Pesenato 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mana 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Sebastiano Bianchi 10) - Assist: 7 (Sebastiano Bianchi 4)