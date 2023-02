Serie B, i Legnano Knights gettano alle ortiche il match con Pavia

Come nel match di andata i Legnano Knights cedono di un punto contro la Riso Scotti Pavia e incassano la sconfitta numero sette della stagione. Una sconfitta che, di fatto, gela le ambizioni dei ragazzi di Eliantonio di concorrere per le piazze altissime del Girone A.

La partita - Dopo un primo quarto da censura, 22-11 il parziale per Pavia i Knights rientrano in partita, un rientro che si è materializza con la sostanza di Mazzantini e l’impatto di lusso dalla panca di Casini. Un’uscita dagli spogliatoi non particolarmente felice dei padroni di casa mette Legnano in corsia di sorpasso (29-39 al 23′).

Eliantonio spreme molta difesa dai suoi e blinda l’area dove Pavia non mette più piede, perdendosi in troppe palle perse (11 già all’intervallo, saranno 19 alla fine). Da fuori la scatola non si apre e Legnano va al massimo vantaggio attivando Sacchettini che diventa il signore degli anelli (33-45).

Coviello, di puro mestiere, tiene la Riso Scotti aggrappata con le unghie e coi denti (41-47, 30′). Cocco diventa un fattore in attacco, Legnano difetta in cinismo, non chiude (47-50, 33′) e c’è ancora una partita.

Due assist doc di Marino mandano Terenzi alla tripla e Sacchettini alla bimane (49-57), barcolla Pavia ma ha carattere, come Bedini che stampa la tripla frontale che vale un salvagente (54-57, 35′). Casini (5 punti) e Marino sembrano aver deciso di archiviare la pratica con i loro autografi in calce (38′, 56-64).

Legnano ci crede davvero, ma il mix tra i prodigi dei padroni di casa e i disastri combinati dai senatori legnanesi materializzano il colpo di scena. Legnano si incarta, la Riso Scotti vola. Gallizzi va al ferro, Pavia recupera due palloni, difende bene, impedendo ai Knights (time out Eliantonio per giocare l’ultimo possesso con 10” sul cronometro) di provare l’ultimo tiro.

Oboe chiude il fondo a Marino, Giampieri strappa il pallone dalle mani di Terenzi che aveva ricevuto a fatica il disperato scarico del suo playmaker. Finisce 67-66 e gli Knights masticano davvero amaro.

Il tabellino di Riso Scotti Pavia - 3G Electronics Legnano Knights 67-66 (22-11, 6-18, 13-19, 26-18)

Riso Scotti Pavia: Riccardo Coviello 22 (2/4, 3/5), Francesco Oboe 8 (2/5, 0/3), Ezio Gallizzi 8 (3/6, 0/4), Ferdi Bedini 7 (2/3, 1/2), Daniele Cocco 6 (3/5, 0/0), Fabio Giampieri 5 (2/4, 0/4), Lionel Abega 5 (0/1, 1/2), Tommaso De gregori 4 (2/6, 0/0), Alessandro Potì 2 (1/4, 0/1), Mykhailo Lebediev 0 (0/0, 0/0), Davide Trovarelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 40 6 + 34 (Tommaso De gregori 10) - Assist: 10 (Francesco Oboe 3) 3G

Electronics Legnano Knights: Michael Sacchettini 14 (6/13, 0/0), Juan marcos Casini 11 (1/3, 3/5), Tommaso Marino 10 (2/2, 1/7), Saverio Mazzantini 9 (3/5, 1/2), Gian marco Drocker 7 (2/5, 1/8), Giacomo Leardini 6 (0/3, 2/8), Diego Terenzi 5 (1/1, 1/3), Luca Antonietti 4 (2/5, 0/1), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 5 - Rimbalzi: 33 5 + 28 (Michael Sacchettini, Giacomo Leardini 8) - Assist: 14 (Tommaso Marino 6)