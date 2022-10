Serie B, la Sangiorgese vince e convince: battuta Omegna 73-51

Una super Sangiorgese vince e convince annichilendo una disorientata Fulgor Paffoni Omegna in difficoltà subito in avvio di gara. Grande prova di squadra dei ragazzi di coach Roncari, bravi a mettere in campo l'energia e l'intensità per difendere forte e ripartire con grande lucidità.

Trascinati dall'esperienza di Bianchi e Bloise i blu arancio hanno creato fin da subito un divario importante che hanno gestito con autorità fino alla fine grazie al supporto di tutti che con coraggio e solidità sono stati autori di una prestazione di spessore.

Da segnalare sicuramente anche le prestazioni del giovane Cappelletti e di Testa.

Il tabellino di LTC Group Sangiorgese Basket - Paffoni Fulgor Omegna 73-51 (21-15, 22-10, 17-13, 13-13)

LTC Group Sangiorgese Basket: Sebastiano Bianchi 14 (1/2, 4/6), Filippo Testa 13 (1/1, 3/9), Giacomo Bloise 10 (1/2, 2/5), Carlo Cappelletti 10 (2/2, 1/3), Nicolò Bertocco 8 (3/5, 0/0), Francesco Toso 8 (4/7, 0/0), Matteo Airaghi 5 (1/2, 1/3), Matteo Cassinerio 3 (0/0, 1/1), Daniele Pesenato 2 (1/2, 0/0), Leonardo Biancotto 0 (0/3, 0/1), Lorenzo Mana 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 38 6 + 32 (Francesco Toso 8) - Assist: 13 (Giacomo Bloise 7)

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 17 (8/11, 0/0), Andrea Picarelli 12 (2/6, 2/2), Manuele Solaroli 10 (2/2, 0/0), Marco Torgano 6 (1/4, 1/4), Leonardo Marini 5 (1/2, 0/0), Tommaso Minoli 1 (0/3, 0/1), Nikola Markovic 0 (0/1, 0/2), Michele Antelli 0 (0/3, 0/5), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Segala 0 (0/0, 0/0), Martino matteo Forte 0 (0/0, 0/0), Bogunovic Vuk 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 24 - Rimbalzi: 24 1 + 23 (Jacopo Balanzoni 5) - Assist: 8 (Jacopo Balanzoni, Andrea Picarelli, Tommaso Minoli 2)