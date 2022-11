Legnano Knights, giocare metà gara non basta: la Libertas Livorno vince 73-59

Squadra in casa

Trasferta complicatissima per i Knights che sono di scena al PalaMacchia di Livorno contro la Libertas, seria candidata alla vittoria finale del campionato. Toscani privi di Saccaggi, Knights che piano piano ritrovano tutti gli effettivi ma con Terenzi dolorante alla spalla e Drocker reduce da un virus intestinale che lo ha fermato quasi tutta la settimana.

La partita - L'inizio è di sostanziale equilibrio con i Knights sempre "di corto muso" avanti di qualche lunghezza, ma con un primo periodo che viene subito spezzettato dal prematuro bonus di entrambe le squadre. Mazzantini e Sacchettini sono i più prolifici per i Knights, Sipala e Ricci per la Libertas, in un primo quarto che si chiude sul 15-15

Secondo periodo che non differisce molto dal primo. I falli incidono su entrambe le squadre e i protagonisti dei canestri del quarto sono spesso gli stessi. E' un continuo alternarsi di leadership o di pareggi, fino al canestro di Mazzantini del 29-30 che chiude il primo tempo.

Alla ripresa Livorno è più cinica e precisa. Con Fratto, Sipala e Lucarelli, Livorno mette dei piccoli mattoncini che, al 29', portano la Libertas al primo vantaggio in doppia cifra dell'incontro sul 53-43, prima che il quarto si chiuda sul 55-46, con Legnano che deve iniziare a preoccuparsi della situazione falli di troppi giocatori.

Nell'ultimo periodo, la 3G prova ad alternare zona e uomo, ma il risultato non è confortante. I 18 rimbalzi offensivi di Livorno sono una condanna per le ambizioni biancorosse con la Libertas che riesce ad allungare fino al 67-51, per poi chiudere senza mai rischiare sul punteggio di 73-59.

Una sconfitta che brucia per i Knights, attesi settimana prossima da una gara altrettanto complicata con i cugini degli amaranto, l'ancora imbattuta PL Livorno.

Il tabellino di Maurelli Group Libertas Livorno - 3G Electronics Legnano Knights 73-59 (15-15, 14-15, 26-16, 18-13)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 14 (4/7, 1/4), Andrea Sipala 14 (4/5, 0/3), Jacopo Lucarelli 13 (5/10, 1/4), Francesco Fratto 12 (3/10, 0/2), Tommaso Fantoni 10 (3/6, 0/0), Francesco Forti 4 (2/4, 0/4), Andrea Bargnesi 4 (2/3, 0/1), Gianni Mancini 2 (1/1, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 - Rimbalzi: 43 14 + 29 (Francesco Fratto 17) - Assist: 14 (Jacopo Lucarelli, Francesco Fratto 4)

3G Electronics Legnano Knights: Saverio Mazzantini 15 (5/6, 1/4), Giacomo Leardini 14 (2/5, 3/6), Michael Sacchettini 12 (5/10, 0/0), Luca Antonietti 7 (2/3, 1/5), Tommaso Marino 5 (0/1, 1/6), Juan marcos Casini 4 (0/1, 1/3), Diego Terenzi 2 (1/1, 0/3), Gian marco Drocker 0 (0/1, 0/2), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 23 3 + 20 (Saverio Mazzantini 6) - Assist: 17 (Tommaso Marino 10)

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH