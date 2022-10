Serie B, derby amaro per la Sangiorgese: Gallarate vince 78-68

Squadra in casa

Squadra in casa Gallarate

La Sangio cade in trasferta lasciando il derby a Gallarate. I ragazzi di coach Roncari soffrono fin dalle prime battute l' intensità dei padroni di casa che spinti dal pubblico di casa e da un Passerini super tengono la testa avanti per tutto l' incontro. I Draghi nell' ultimo quarto provano con orgoglio a rientrare ma le percentuali al tiro non sorridono ai blu arancio che alla fine devono alzare bandiera bianca.

Il tabellino di Esse Solar Gallarate - LTC Group Sangiorgese Basket 78-68 (17-16, 21-15, 21-18, 19-19)

Esse Solar Gallarate: Federico Passerini 25 (0/0, 8/12), Shaquille Hidalgo 15 (5/11, 0/2), Matteo Clerici 11 (4/4, 1/2), Riccardo Antonelli 10 (4/7, 0/0), Federico De bettin 7 (0/0, 2/3), Andrea Filippi 6 (3/7, 0/0), Francesco Gravaghi 4 (1/2, 0/3), Lorenzo Ielmini 0 (0/0, 0/0), Dejan Bresolin 0 (0/2, 0/0), Marco Calzavara 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Shaquille Hidalgo, Riccardo Antonelli 7) - Assist: 17 (Federico De bettin 6)

LTC Group Sangiorgese Basket: Sebastiano Bianchi 24 (6/7, 3/8), Giacomo Bloise 14 (2/4, 2/7), Nicolò Bertocco 12 (1/6, 2/6), Carlo Cappelletti 9 (0/2, 3/4), Filippo Testa 3 (1/2, 0/5), Leonardo Biancotto 3 (1/2, 0/0), Daniele Pesenato 2 (1/1, 0/0), Francesco Toso 1 (0/2, 0/0), Matteo Airaghi 0 (0/1, 0/3), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mana 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardani 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 34 12 + 22 (Sebastiano Bianchi, Leonardo Biancotto 7) - Assist: 11 (Nicolò Bertocco 4)