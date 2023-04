Serie B, i Legnano Knights non rallentano e vincono facilmente contro la College Borgomanero

Squadra in casa

Squadra in casa Legnano Knights

I Legnano Knights di Coach Eliantonio si congedano, per la regular season, del proprio pubblico superando con un neto 109-76 la Cipir College Borgomanero. I rossoneri portano in fondo un match di fatto senza storia, il punteggio ne è la testimonianza plastica, raggiungendo per una notte Montecatini e Piombino al quarto posto.

E domenica in casa dello Junior Casale Monferrato l'atto finale del torneo con un orecchio ai match di Gallarate e Pavia.

La partita - la prima frazione è intensa e combattuta con i giovani di Borgomanero che tengono testa a Casini e compagni, 26-23 il parziale della prima frazione. Nel secondo quarto Legnano traccia il primo solco, 28-17 il parziale che manda le formazioni al riposo sul 54-40.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Legnano accelera e piazza un parziale di +15, 36-21 che di fatto chiude il match. Al minuto 30 il tabellone del PalaBorsani recita Legnano 90, Borgomanero 61.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio con Legnano che porta a casa la vittoria con un chiaro 109-76



Il tabellino di 3G Electronics Legnano Knights - Cipir College Basketball Borgomanero 109-76 (26-23, 28-17, 36-21, 19-15)



3G Electronics Legnano Knights: Saverio Mazzantini 26 (6/9, 3/6), Juan marcos Casini 25 (2/2, 7/9), Gian marco Drocker 16 (2/2, 4/6), Michael Sacchettini 15 (7/11, 0/2), Luca Antonietti 13 (4/5, 1/2), Tommaso Marino 7 (3/3, 0/3), Giacomo Leardini 3 (1/1, 0/2), Riccardo Cucchi 2 (1/4, 0/3), Francesco Amorelli 2 (1/1, 0/0), Alessandro Monguzzi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 39 5 + 34 (Saverio Mazzantini 11) - Assist: 31 (Tommaso Marino 16)



Cipir College Basketball Borgomanero: Andrea Loro 23 (4/7, 5/8), Stefano Longo 15 (6/9, 1/3), Daniele Benzoni 10 (2/7, 2/7), Alberto Fragonara 7 (2/3, 1/5), Andrea Cecchi 7 (2/7, 1/3), Francesco Ferrari 5 (1/3, 1/2), Francesco Piscetta 4 (2/4, 0/0), Riccardo Attademo 3 (1/3, 0/3), Maurizio Ghigo 2 (1/1, 0/3), Leonardo Manto 0 (0/1, 0/0), Andrea Pettinaroli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 1 / 10 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Andrea Loro, Daniele Benzoni, Alberto Fragonara 6) - Assist: 15 (Riccardo Attademo 5)