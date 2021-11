Serie B, Legnano torna alla vittoria: sconfitta Vigevano 69-58

Dopo due brutte sconfitte i 3G Electronice Legnano Knights tornano alla vittoria contro la capolista Elachem Vigevano, grazie ad una prova maiuscola durante tutto l’arco della partita. La vittoria prima della partita è il rientro in campo di Sebastiano Bianchi. Ma una settimana tranquilla di allenamenti molto positivi aveva già fornito buone sensazioni all’ambiente.

La partita - L’inizio è subito biancorosso con Marino e Terenzi a dettare i tempi di gioco legnanesi e Vigevano che trova solo da Ferri un po' di continuità. Dopo il 14-3 dei primi 5 minuti, la 3G mantiene il vantaggio fino alla fine del primo quarto ampliando il gap fino al 26-12 del 10’.

Nel secondo periodo, Gatti prova a mettere le marce alte per portare Vigevano a contatto dei Knights, ma Terenzi, coadiuvato da Casini, in coppia non sbagliano un colpo e i Knights mantengono un buon vantaggio nonostante un parziale di 0-11 dei vigevanesi che li aveva riportati a -5. Legnano controlla e poi ribatte, portandosi all’intervallo sul 39-30.

Nei primi minuti dopo l'intervallo lungo, Vigevano ricuce un po’ lo svantaggio con Gatti e Peroni, ma i Knights trovano la fluidità delle prime giornate di campionato e mandano a referto praticamente tutti i giocatori che mettono piede in campo. Legnano allunga e alla fine del terzo periodo il vantaggio è molto confortante sul 57-44

Nell’ultima frazione il risultato non è mai in discussione e i Knights controllano agevolmente sfiorando più volte il +20, per poi chiudere 69-58. Finisce con una bella vittoria davanti al pubblico del PalaBorsani entusiasta per le giocate biancorosse. Una vittoria che è una sana boccata d’ossigeno dopo due settimane di grande pressione e due partite poco brillanti.



Da segnalare, infine, prima della partita consegna ufficiale della maglia della squadra da parte del presidente Marco Tajana a Lorenzo Radice, sindaco di Legnano ed ex giocatore dei Knights. Durante l’intervallo sfilata per i gruppi giovanili di ABA e ABA Pink oltre che dell’Istituto Fermi di Castellanza, ospite dei Knights. Prossimo appuntamento, sabato 27/11 a Varese per la sfida con la Robur et Fides.

Il tabellino ufficiale di 3G Electronics Legnano Knights-Elachem Vigevano 69-58. Parziali: 26-12, 13-18, 18-14, 12-14

3G Electronics Legnano: Diego Terenzi 19 (4/9, 2/6), Tommaso Marino 19 (3/7, 3/6), Sebastiano Bianchi 10 (5/10, 0/0), Juan Marcos Casini 7 (1/1, 1/5), Janko Cepic 7 (3/6, 0/0), Giacomo Leardini 4 (2/6, 0/2), Manuele Solaroli 3 (0/0, 1/1), Edoardo Roveda 0 (0/0, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 13 - Rimbalzi: 31 4 + 27 (Janko Cepic 9) - Assist: 13 (Tommaso Marino 8)

Elachem Vigevano: Nicolò Gatti 15 (3/11, 1/5), Michele Peroni 11 (1/3, 3/6), Alessandro Procacci 9 (3/4, 1/5), Gianluca Giorgi 8 (4/10, 0/1), Alessandro Ferri 7 (0/3, 1/5), Filippo Rossi 6 (2/4, 0/0), Jacopo Mercante 2 (1/3, 0/2), Vladyslav Radchenko 0 (0/1, 0/1), Raffaele Rosa 0 (0/0, 0/0), Victor Kahnt 0 (0/0, 0/0), Francesco Spaccasassi 0 (0/0, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Jacopo Mercante 9) - Assist: 6 (Michele Peroni, Filippo Rossi 2)