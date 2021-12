Serie B, la Ltc Sangiorgese cade in casa contro la Cipir College Borgomanero: 72-78 il finale

Brutta sconfitta sul parquet amico per la Sangio. I blu arancio cedono per 72-78 nello scontro diretto per la salvezza contro la Cipir College Borgomanero. Purtroppo i Draghi di San Giorgio su Legnano partono contratti subiscono l'intensità degli avversari, venuti al Pala Bertelli per giocarsela a viso aperto, e non riescono mai a dare la propria impronta all'inerzia del match.

La partita si gioca punto a punto ed è caratterizzata da break e contro break. Si decide tutto nel quarto finale quando gli ospiti piazzano un parziale di 15-24 e portano a casa l'intera posta.

Da segnalare le ottime prove di Alessandro Voltolini, top scorer di serata, per lui 18 punti a referto e di Simone Angelucci, anche lui in doppia cifra a cui aggiunge 6 rimbalzi.

Due prove però insufficienti per evitare alla Ltc Sangiorgese la nona sconfitta in campionato. Con questo risultato Borgomanero raggiunge in classifica, anche se in virtù dello scontro diretto è avanti, propria la Sangiorgese a 6 punti in condominio con la Mamy Oleggio.

Il Tabellino ufficiale di LTC Group Sangiorgese Basket - Cipir College Borgomanero 72-78. Parziali: 19-18, 13-14, 25-22, 15-24

LTC Group Sangiorgese Basket: Alessandro Voltolini 18 (5/8, 2/2), Simone Angelucci 13 (6/13, 0/2), Nicolas Alessandrini 12 (4/8, 0/2), Alberto Fragonara 11 (1/3, 3/4), Mattia Melchiorri 8 (1/1, 1/1), Andrea Bargnesi 5 (2/5, 0/4), Giulio Dushi 3 (1/5, 0/0), Lorenzo Turini 2 (1/2, 0/1), Francesco Toso 0 (0/3, 0/0), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Luca Baggi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Codato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Simone Angelucci, Lorenzo Turini 6) - Assist: 6 (Mattia Melchiorri 2)

Cipir College Borgomanero: Igor Jovanovic 16 (2/8, 4/9), Alfredo Boglio 15 (3/6, 1/2), Maurizio Ghigo 14 (1/2, 4/8), Matteo Airaghi 12 (2/4, 0/1), Alessandro Ferrari 10 (5/9, 0/4), Khadim Diouf 7 (3/4, 0/0), Loro Andrea 3 (0/0, 1/1), Andrea Cecchi 1 (0/0, 0/0), Riccardo Attademo 0 (0/0, 0/0), Francesco Ferrari 0 (0/0, 0/0), Leonardo Manto 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 38 8 + 30 (Matteo Airaghi 10) - Assist: 15 (Alfredo Boglio 8)