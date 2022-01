Serie B, i Legnano Knights ad Empoli in cerca di riscatto

I Knights Legnano, dopo la sconfitta sul parquet del PalaBorsani contro la Libertas Livorno, si apprestano ad affrontare la seconda giornata di ritorno del Girone A della Serie B. Avversaria di giornata la Use Computer Gross Empoli.

Anche la formazione guidata da coach Cosimo Corbinelli proviene dalla pesante sconfitta incassata a Piombino e non sta passando di certo il suo miglior momento in questa stagione. I punti conquistati, con una partita da recuperare, sono 10 e serviranno diverse prove convincenti se non si vuole guardare alle ultime posizioni con eccessivo timore.

Il match di andata ha visto prevalere i Knights con il risultato di 90-68, in quella che è stata la prima partita disputata sul parquet di casa e con il ritorno di un campionato nazionale al PalaBorsani.

La Use Computer Gross Empoli è alla ricerca della vittoria da diverse partite, sei sconfitte negli ultimi sette match, e non vorrà sprecare altre occasioni per tornare a strappare un referto rosa che avrebbe un valore elevatissimo.

Dal match contro Piombino, coach Corbinelli può usufruire dell’apporto di Lorenzo Torrigiani, chili e centimetri sotto canestro, per aiutare principalmente Matteo De Leone e permettere a Restelli di giocare il più possibile da esterno.

Ed è proprio quest’ultimo che è chiamato a grandi prove di forza, considerata la sua capacità nel fare canestro e sfruttare tutto il suo arsenale offensivo. De Leone, invece, produce sempre prestazioni in cui a spiccare sono punti e rimbalzi, anche se rischia di soffrire la fisicità dei lunghi che vantano un tonnellaggio superiore. L’innesto di Torrigiani servirà per aggiungere un fisico di un certo spessore nel pitturato.

A livello di esterni, coach Corbinelli può contare sull’apporto di Antonini e Digno, oltre al classe 2003 Luca Giannone. Si tratta di elementi in crescita, vista e considerata la loro età, ma la corsa contro il tempo è una realtà con la quale devono fare i conti. La società si aspetta molto da loro, non solo a livello statistico, ma fornendo il giusto apporto di quantità e di qualità sul parquet.

A gestire la cabina di regia c’è il miglior realizzatore della squadra, Filippo Guerra. Giocatore rapido e versatile, preferisce attaccare il canestro e prendere tiri in condizioni ottimali, senza forzare la conclusione. Merita grande attenzione ed è preferibile non farlo entrare in ritmo, perché potrebbe fare male anche da oltre l’arco.

Dalla panchina, due elementi di esperienza che possono avere un impatto di grande rilievo. Simone Berti e capitan Daniele Sesoldi. Nel match di andata hanno faticato tantissimo, ma nella maggior parte delle gare hanno dimostrato di sapersi prendere responsabilità di una certa importanza, ripagando la fiducia dello staff. Conoscono molto bene la categoria e sottovalutarli potrebbe rappresentare un grave errore.

I Legnano Knights dal canto loro per la partita in programma alla Palestra Lazzeri sarenno al completo. Piccolo problema all'occhio sinistro per Terenzi ma sarà sicuramente in panchina. L’appuntamento è fissato per sabato 29 gennaio, con palla a due alle ore 21:00.