Knights Legnano, trasferta insidiosa sul parquet della Riso Scotti Pavia

Terza giornata di ritorno, nel Girone A di Serie B, ed i Legnano Knights sono chiamati a strappare punti sul parquet del PalaBorsani nel derby lombardo contro la Riso Scotti Omnia Pavia. Solo 4 punti separano le due compagini, anche se la squadra guidata da Fabio Di Bella dovrà recuperare un match che non è stato disputato, quello contro la Robur Varese.

Tanta qualità a disposizione dell’ex playmaker proprio di Legnano, con una modifica che diventerà effettiva proprio nel match di domenica sera. Dopo la separazione con Alex Simoncelli, Pavia ha ingaggiato Gennaro Sorrentino per portare qualità ed esperienza in cabina di regia. Nell’ultimo periodo, Sorrentino si è allenato con la Fortitudo Bologna, squadra di cui ha vestito la maglia per diverse stagione e nella quale ha lasciato il segno.

Insieme a lui, tanta freschezza e talento, quello di Andrea Calzavara. Contro Piombino, nell’ultimo match, ha messo a segno 24 punti. Rotazione rimaneggiate e solo 7 giocatori impiegati, ma ciò che sta mostrando il classe 2001 di formazione varesina fa pensare ad un prospetto che può salire di categoria nelle prossime stagioni.

Lorenzo D’Alessandro e Marco D’organo, insieme ad Alessio Donadoni, saranno chiamati a giocare tanti minuti come esterni, per assicurare un rendimento di un certo spessore e farsi perdonare dopo le prove poco brillanti contro Piombino. 12 punti in tre per loro, statistiche decisamente lontane da quelle che si aspetta coach Di Bella.

Vicino a canestro, Pavia può vantare tanta esperienza. Diego Corral e Giorgio Sgobba rappresentano due elementi di grande affidamento e che conoscono molto bene la categoria. Nei Knights che si presenteranno al completo Cepic, Fattori e Leardini avranno il compito di contenere questi due giocatori, evitando di fare da spettatori nel pitturato, un rischio troppo grande da correre.

Dalla panchina, può arrivare qualcosa da parte di Licari e Birra, in cabina di regia, da Rajacic tra gli esterni, e da Lebediev vicino a canestro. Coach Di Bella avrà a disposizione l’intero roster, con alcune defezioni a livello di condizione fisica.

Appuntamento domenica 6 febbraio, con palla a due alle ore 18:00, al PalaBorsani.