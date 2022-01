Serie B, Sebastiano Bianchi spinge la Sangiorgese: contro il Langhe Roero finisce 87-59

Grande prova della Sangiorgese che tra le mura amiche è protagonista di una gara perfetta giocata con grande intensità ed ardore agonistico. Dopo un primo quarto alla pari con la Langhe Roero, nel secondo periodo i ragazzi di coach Roncari, supportati anche dalla panchina trovano il break decisivo che sono poi bravi a gestire fino alla fine ottenendo un successo meritato.

La partita - La LRB parte forte con un parziale di 0-5, ma soprattutto nei primi tre minuti in difesa non concede nulla. I locali si sbloccano trovando quattro punti e poi con la tripla di Alessandrini mettono il naso avanti (7-5). Antonietti riporta gli ospiti al comando (14-16), ma la frazione si chiude con una nuova fiammata locale (20-16), limata dalla tripla di Cravero per il 20-19 al decimo.

Nel secondo quarto, all’improvviso è notta fonda per i piemontesi, che subiscono a rimbalzo d’attacco gli avversari e regalano un paio di palloni sanguinosi: 31-19 e time-out Jacomuzzi. LRB è in sofferenza, anche complice la situazione falli (0-4). La furia arancioblu non è finita ed il parziale assume proporzioni clamorose di 21-0 nel periodo: 41-19. Si interrompe il black-out offensivo, ma il divario di fatto non si riduce: 48-29 all’intervallo.

Dopo la pausa lunga la S. Bernardo Abet prova ad avvicinarsi, ma la LTC gioca azioni lunghe e spesso riesce a colpire dopo oltre 20 secondi di possesso. A metà frazione il 57-40 vede gli ospiti ancora lontanissimi. La Sangiorgese scavalla anche le venti lunghezze di margine con Sebastiano Bianchi furia vera. Al minuto 30 il tabellone del PalaBertelli dice Sangio72, LBR 47.

Pochi brividi per la frazione conclusiva, con l’unica nota di rilievo il massimo vantaggio aggiornato sul +29 (78-49). Gli assalti ospiti vanno spesso a vuoto ed il match di fatto si chiude. Vince la Sangiorgese 87-59.

Il tabellino ufficiale di Ltc Sangiorgese-San Bernardo Abet Langhe Roero Basketball: 87-59. Progressione parziali: 20-19, 48-29, 72-47

Ltc Sangiorgese: Melchiorri 9, Cardani 2, Angelucci 5, Dushi 2, Cassinerio 2, Alessandrini 16, Bianchi 19, Voltolini 13, Bargnesi 13, Fragonara 4, Codato ne, Toso 2. All. Roncari.

San Bernardo Abet Langhe Roero Basketball: Antonietti 13, Perez 5, Danna 10, Castellino 9, Tarditi 14, Cagliero, Cortese 3, Fowler, Prunotto, Cravero 5. All. Jacomuzzi, Ass. Gaudio.