Serie B, brutto ko interno per la LTC Sangiorgese: la Sintecnica Cecina vince 78-81

Arriva al PalaBertelli di San Giorgio sul Legnano il primo successo esterno stagionale per i rossoblù della Sintecnica Basket Cecina che superano i padroni di casa per 78-81. Un successo che è arrivato dopo una gara durissima che ha visto la formazione di casa non mollare mai, anche negli ultimi 60 secondi quando ha cercato di mettere in difficoltà il Basket Cecina mandando i suoi giocatori in lunetta.

I rossoblù vincono grazie ad una buona condizione in attacco, con 81 punti segnati, ed un’ottima percentuale da oltre l’arco. Quattro i giocatori in doppia cifra per la Sangiorgese con Voltolini e Bargnesi i migliori rispettivamente con 20 e 17 punti, a cui si sono aggiunti i 12 di Bianchi e Toso.

Quattro anche gli atleti ospiti che chiudono il tabellino in doppia cifra con Sperduto che è stato il top scorer a quota 25, raggiungendo 35 per quanto riguarda la valutazione. Milojevic ha sfiorato la doppia doppia con 15 e 9 rimbalzi, mentre Fioravanti, ottima la sua gara da ex, e Ragagnin ne hanno messi a segno 12.

La partita

I primi due quarti si sono chiusi con lo stesso punteggio, 21 – 20 per la Sangiorgese, poi nel terzo la formazione di casa è partita meglio della Sintecnica, portandosi anche sul + 11 a metà periodo, ma qui è iniziata la rimonta cecinese che hanno tenuto a secco gli avversari fino al 30esimo iniziando l’ultimo periodo sul +4.

Rossoblù sul + 9 dopo 4 minuti dell’ultimo periodo, poi 2 triple in serie di Bargnesi e Voltolini hanno riportato Sangiorgio sul – 3, ma questo non ha fatto paura ai rossoblù capaci di tornare a segnare con continuità raggiungendo il massimo vantaggio di + 14 quando mancavano meno di 2 minuti alla sirena finale.

Alcune palle perse e un 3 /6 combinato ai liberi da parte di Sperduto e Fioravanti hanno dato fiato alle speranze dei padroni di casa che però non sono riusciti a dare la zampata finale con il punteggio a tabellone al 40esimo che dice 78 – 81 per la Sintecnica.

Il tabellino ufficiale di Sangiorgese Basket - Sintecnica Basket Cecina 78-81. Parziali: 21-20, 21-20, 13-19, 23-22

Sintecnica Cecina: Banchi, Milojevic 15, Guerrieri 6, Pistillo 6, Sperduto 25, Czoska, Fioravanti 12, Zanini 5, Pellegrini, Ragagnin 12. Allenatore: Russo – Ass. Elmi



Sangiorgese Basket: Voltolini 20, Alessandrini 4, Fragonara, Cassinerio, Angelucci 9, Dushi 4, Bargnesi 17, Melchiorri, Codato, Toso 12, Bianchi 12. Allenatore: Roncari