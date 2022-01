Serie B, i Legnano Knights espugnano in rimonta il parquet di Empoli: 60-70 il finale

Squadra in casa USE Basket Empoli

Trasferta non facile per i Legnano Knights ad Empoli, dopo la dura sconfitta contro la Libertas Livorno. Padroni di casa senza Berti e Sessoldi, ma Knights che dopo poco più di 10 minuti devono fare a meno di Marino per un forte dolore alla schiena.

La partita - La partenza e tutto il primo quarto sono aridi di canestri, ma l’equilibrio rende interessante la gara; Guerra da una parte e Cepic dall’altra sembrano i più ispirati, con Legnano che ruota da subito gli 8 senior causa falli e la schiena di Marino. Si arriva così sul 17-14 del 10’.

Il secondo periodo è un incubo collettivo per i Knights. La 3G segna solo 2 canestri dal campo per 9 punti in totale contro i 32 di Empoli che, trascinata ancora da Guerra a cui danno man forte Del Leone e Digno, annienta sotto ogni punto di vista i biancorossi. Il parziale parla da solo e all’intervallo sul 49-23 la partita sembra già finita.

Il riposo porta consiglio ai Knights che entrano in campo con una faccia diversa nel secondo tempo. La difesa cambia e la zona match-up, alternata alla 3-2, diventa un rebus complicato per Empoli. A poco meno di 10’ minuti da uno dei più brutti quarti della storia per i Knights i ruoli sembrano invertiti; Terenzi, Casini, Cepic e Leardini si alternano con conclusioni da fuori e da sotto per un parziale che dirà 4-28 nel solo terzo quarto per un punteggio che dopo 30’ minuti è sul 53-51.

La 3G Electronics ci mette poco a prendere il comando della gara e sugli errori dall’arco di Empoli, i Knights non perdonano con azioni corali più precise e ragionate che nel primo tempo. Roveda mette due giocate importanti, con gli altri Knights a colpire con continuità da fuori; le triple di Terenzi, Casini e Fattori pesano come macigni e una volta preso il vantaggio i Knights non hanno problemi fino alla sirena finale che sancisce il 60-70 finale.

Il tabellino ufficiale di Use Computer Gross Empoli-3G Electronics Legnano 60-70. Parziali: 17-14, 32-9, 4-28, 7-19



Use Computer Gross Empoli: Filippo Guerra 22 (4/10, 3/9), Luca Digno 8 (0/2, 2/8), Alessandro Antonini 8 (2/4, 0/4), Lorenzo Restelli 8 (3/10, 0/2), Matteo De Leone 8 (4/7, 0/0), Lorenzo Torrigiani 6 (3/4, 0/0), Riccardo Balducci 0 (0/3, 0/5), Andrea Landi 0 (0/0, 0/0), Daniele Sesoldi 0 (0/0, 0/0), Luca Giannone 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 13 / 13 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Matteo De Leone 9) - Assist: 10 (Riccardo Balducci 5)

3G Electronics Legnano: Diego Terenzi 18 (3/6, 3/6), Juan Marcos Casini 17 (1/3, 5/10), Janko Cepic 16 (4/7, 1/2), Giacomo Leardini 10 (3/4, 0/2), Giovanni Fattori 5 (1/5, 1/1), Edoardo Roveda 4 (2/3, 0/1), Manuele Solaroli 0 (0/1, 0/0), Tommaso Marino 0 (0/0, 0/3), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 34 4 + 30 (Janko Cepic 10) - Assist: 13 (Edoardo Roveda 3)