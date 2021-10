Serie B maschile, Legnano passeggia su Empoli: i toscani non entrano mai in partita

Netta vittoria al Palaborsani per i Legnano Knights che superano con un netto 90-69 la Use Empoli. La cronaca ed il tabellino del match

La 3G Electronics Knights Legnano apre al meglio la stagione casalinga di Serie B maschile infliggendo 22 punti alla quotata Use Computer Gross Empoli. Al PalaBorsani finisce 90-68 con gli ospiti che, dopo la bella vittoria contro Piombino, si presentano in Lombardia con la voglia di dara continuità al primo successo. Ma in realtà tornano a casa fortemente ridimensionati.

Che per Empoli non è serata si capisce subito visto che già dopo 2’, il tabellone segna 10-2. Coach Corbinelli deve rifugiarsi in time-out ma Legnano non molla la presa e, dopo il passaggio al 4’ sul 22-10, chiude la prima frazione sul 31-21. Con Guerra, Sesoldi ed Antonini alle prese con problemi fisici, al riposo lungo si va sul 55-39, con la strada che continua ad essere in salita per i toscani.

Al ritorno in campo l’Use Empoli prova a reagire e tocca il meno 12 con una tripla di Antonini (58-46 al 23’), ma Legnano torna a spingere sul gas e schizza addirittura sul +24: 72-48. Al 30' siamo 74-50 ed quel punto la gara non ha più storia e Legnano la vince per 90-68. Migliore in campo Bianchi che oltre a mettere a referto 25 punti raccoglie anche 8 rimbalzi sotto le plance. Legnano in testa a punteggio pieno.

Il tabellino ufficiale di 3G Electronics Knights Legnano-Use Computer Gross Empoli 90-68 Parziali: 31-21, 24-18, 19-11, 16-18

3G Electronics Knights Legnano: Casini 12, Bassani, Marino 16, Bianchi 25, Terenzi 18, Cepic ne, Leardini 5, Roveda 8, Pisoni, Ferrario, Dell’acqua, Solaroli 6. Allenatore: Eliantonio

Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 32 5 + 27 (Sebastiano Bianchi 8) - Assist: 24 (Tommaso Marino 9)

Use Computer Gross Empol: Berti 3, Sesoldi, Guerra 6, Digno 4, Antonini 16, De Leone 19, Restelli 13, Falaschi 7, Balducci, Calugi. Allenatore: Corbinelli

Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 40 12 + 28 (Matteo De leone 10) - Assist: 16 (Simone Berti 5)