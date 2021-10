Serie B maschile, primo ko per la Sangiorgese: contro la Langhe Roero finisce 76-63

Non basta alla Sangiorgese un buon primo quarto ed un ultimo periodo giocato con orgoglio per avere la meglio della San Bernardo Abet Langhe Roero. La cronaca ed il tabellino del match

Festeggia il Pala 958, mastica amaro la LTC Sangiorgese che perde la gara contro la S.Bernardo-Abet Langhe Roero per 76-63 dopo una sfida combattuta ma che i ragazzi di Roncari non sono riusciti a tenere sul binario giusto, soprattutto nella parte centrale del match.

La partita. Avvio fulmineo della S.Bernardo con un 7-0 che fa già maturare il tempo del primo time-out dopo 55 secondi. La Sangiorgese rientra in partita più attenta, soprattutto al rimbalzo d’attacco e chiude il periodo addirittura avanti di 1, 18-19. Nel secondo quarto la Langhe Roero allunga prima fino al 28-22 e poi fino al 37-22. La Ltc si scuote ma non può fare altro che limitare i danni. Si va alla pausa sul 43-29.

Al ritorno sul parquet la S. Bernardo Abet allunga ancora ed arriva prima al 57-31 e poi al 64-42 con cui chiude il tempo. Gli ospiti, nonostante il passivo severo, non si danno per vinti ed in tre minuti confezionano uno 0-9 ed a 6:20 dal termine arrivano fino al 68-57. A questo punto si scatena Perez che riapre la forbice fino al 74-57. E l'allungo definitivo, la S. Bernardo Abet vince 76-63 per la gioia del nutrito pubblico del Pala 958!

Il tabellino ufficiale di S.Bernardo-Abet Langhe Roero-LTC Group Sangiorgese Basket 76-63. Parziali: 18-19, 25-10, 21-13, 12-21

S.Bernardo-Abet Langhe Roero: Luca Antonietti 21 (5/13, 2/2), Nicolò Castellino 15 (4/5, 1/2), Emanuele Tarditi 11 (4/7, 1/2), Andrea Danna 10 (5/10, 0/1), Amedeo Tiberti 7 (3/6, 0/1), Daniel Alexander perez 6 (3/5, 0/1), Marco Prunotto 4 (2/5, 0/0), Francesco Cravero 2 (1/3, 0/1), Alessandro Cagliero 0 (0/0, 0/0), Argent Ferracaku 0 (0/0, 0/0), Luca Cortese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 48 12 + 36 (Emanuele Tarditi 12) – Assist: 13 (Nicolò Castellino, Amedeo Tiberti 3)

LTC Group Sangiorgese Basket: Nicolas Alessandrini 15 (6/10, 0/6), Lorenzo Turini 14 (1/4, 2/5), Simone Angelucci 12 (1/9, 1/3), Alessandro Voltolini 10 (3/6, 0/3), Andrea Bargnesi 5 (0/4, 1/4), Mattia Melchiorri 5 (0/2, 1/3), Giulio Dushi 2 (0/2, 0/0), Alberto Fragonara 0 (0/1, 0/1), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Codato 0 (0/0, 0/0), Francesco Toso 0 (0/0, 0/0), Luca Baggi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 30 – Rimbalzi: 31 11 + 20 (Lorenzo Turini 7) – Assist: 6 (Andrea Bargnesi 3)