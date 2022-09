Memorial Tarcisio Vaghi, i Legnano Knights si aggiudicano il trofeo

Prima gara ufficiale dei Knights che aprono la stagione 2022/2023 con la Sangiorgese nel classico Memorial Tarcisio Vaghi.

La partita - Primo quarto che vive di tanti errori e qualche canestro, manifestando una forma fisica ancora non perfetta e sicuramente appesantita dalla preparazione atletica. Antonietti segna dal libero il primo canestro della nuova stagione, ma sono soprattutto Drocker e Bianchi a firmare il 18-17 iniziale.

Secondo quarto che non si discosta troppo dalla prima frazione con Legnano e Sangiorgio a scambiarsi più volte la leadership e a pareggiare a metà partita sul 32-32.

Nel terzo periodo Legnano da il primo scossone alla partita. Dopo la metà del periodo, i Knights mettono 5 triple di fila (2 Casini, 2 Terenzi e una Antonietti) che da danno il là al break Legnanese che si chiude con la terza sirena sul 46-52.

Ultima frazione in cui Bianchi e Toso cercano di far rientrare la LTC, ma Legnano, ancora con Casini, mette le triple che lanciano la 3G prima sul 46-60 e poi sul definitivo 56-73.

Buona prestazione anche se, in questo periodo della stagione, le attenuanti nel bene e nel male sono parecchie. MVP della partita il capitano Marcos Casini. Sacchettini in panchina ma come da programma senza minuti; piccola paura per Drocker che è uscito zoppicante dopo un colpo al ginocchio, ma sembra che sia un problema di lieve entità.

Prossimo appuntamento la gara di Supercoppa contro Borgomanero di sabato prossimo alle 19.00 al PalaBorsani.

Il tabellino di LTC SANGIORGESE – 3G ELECTRONICS LEGNANO BASKET KNIGHTS 56-73 (18-17; 14-15; 14-20; 10-21)

SANGIORGESE: Testa 1, Bloise ne, Mana, Cassinerio 5, Bianchi 15, Bertocco 5, Cassani, Airaghi 3, Biancotto 3, Pesenato 2, Toso 15, Cappelletti 7. All. Roncari.



LEGNANO: Leardini 4, Casini 19, Ferrario, Drocker 6, Mazzantini 14, Antonietti 8, Terenzi 14, Marino 8, Amorelli, Monguzzi, Cucchi All. Eliantonio

GLI HIGHLIGHTS DI SANGIORGESE-LEGNANO KNIGHTS