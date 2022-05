Serie B, per i Legnano Knights è già tempo di Gara 4 del Playoff

Cala il sipario su gara-3 ed è già tempo di pensare a quelle che saranno le chiavi di gara-4. Legnano avanti nella serie 2-1 e secondo match da giocare a Bergamo, un’opportunità per chiudere la serie, da una parte, e per portarla alla gara decisiva, dall’altra.

L’ultimo match non è stato di certo uno slogan per lo spettacolo, ma era prevedibile. Una partita esteticamente brutta, affrontata meglio dalla squadra di casa. Mani fredde sia per Legnano che per Bergamo, come testimoniato dal 3/28 dei Knights e dal 3/24 della WithU, tipica situazione nella quale la posta in palio è massima e la tensione gioca un ruolo cruciale. In questi casi l’esperienza può fare qualcosa, ma di certo non fa tutta la differenza del mondo.

A recitare un ruolo da assoluto protagonista è stato indubbiamente Giacomo Dell’Agnello, autore di una doppia-doppia da 15 punti e 13 rimbalzi, per 25 di valutazione, e Legnano deve ripartire proprio da lui e dal suo contenimento.

È un elemento con tante armi offensive nel suo arsenale, con alcune accortezze difensive che lo rendono decisamente completo. Anche Ihedioha nella prima parte del match ha fatto male alla sua ex squadra, componendo con lo stesso Dell’Agnello una reparto lunghi a dir poco temibile.

In gara-4 i polpastrelli saranno più delicati e la percentuali dovrebbero alzarsi, dando vita ad una contesa più divertente e spettacolare, ma la situazione non cambia. La posta in palio rimane massima, con Bergamo spalle al muro ma trascinata dalla fiducia accumulata in occasione di gara-3.

La tensione avrebbe dovuto giocare un brutto scherzo proprio alla squadra allenata da Devis Cagnardi e, invece, sono stati i giocatori di Legnano ad accusarla maggiormente. I problemi dell’attacco dei Knights non sono stati relativi solo alle percentuali dall’arco. Un solo giocatore in doppia cifra (Tommaso Bianchi, 12 punti) e la mancanza, a livello di apporto offensivo, di Diego Terenzi si è sentita eccome.

È stata una gara-3 da resettare per Legnano, imparando qualcosa in vista del quarto confronto ma senza tornare troppo con la testa ai 55 punti segnati e ai quarti che hanno aperto e chiuso il match. 10 punti nel primo quarto, 8 punti in quello conclusivo.

Difficile fare peggio di così, anche se le partenze di Bergamo non sono più una novità per gli uomini di Eliantonio. Non accusare troppo in avvio di gara e mantenersi lucidi mentre ci si avvicina alla sirena potrebbero essere due delle chiavi. Appuntamento oggi, domenica 22 maggio, con palla a due alle ore 18:00, al Palazzetto dello Sport di Bergamo.

PROGRAMMA DELLA SERIE



Gara1 - Legnano - Bergamo 76-71

Gara2 - Legnano - Bergamo 77-76

Gara3 - Bergamo - Legnano 63-55

Gara4 - Domenica 22/05/2022 - ore 18.00 - PalaSport - Bergamo

Eventuale Gara5 - Mercoledì 25/05/2022 - ore 20.00 - PalaBorsani - Castellanza