Serie B, riparte il campionato: per i Legnano Knights big match con la Elachem Vigevano

Ottava giornata di ritorno, nel Girone A della Serie B, e per i Knights si tratta di un grande test. La capolista Vigevano ospiterà i ragazzi di coach Eliantonio al Pala Basletta, un parquet sul quale i Knights hanno mostrato il loro valore in Supercoppa, con la vittoria degli avversari all’overtime.

Nel match di andata, in campionato, a prevalere fu proprio Legnano con il risultato di 69-58. Ora sono 8 i punti che separano in classifica queste due squadre e ad accomunarle sono le sconfitte che hanno caratterizzato l’ultimo turno di campionato. Legnano, contro Piombino, e Vigevano, contro Pavia. La squadra guidata da coach Piazza vuole riprendersi, dopo la mini striscia di due ko, se aggiungiamo il match in casa con Empoli terminato 63-65 per i toscani.

Il quintetto base di Vigevano sfrutta 3 elementi che possono funzionare da playmaker, nella gestione dei possessi, ma che hanno la capacità di scambiarsi in base agli altri giocatori sul parquet. Alessandro Ferri, Michele Peroni e Filippo Rossi rappresentano indubbiamente un punto di forza per Vigevano, con tanti minuti spesi in campo e una grande capacità di mantenere un ritmo molto alto, sia in attacco che in difesa.

Tanto atletismo e altrettanta efficienza nel tiro da fuori, sicuramente un binomio difficile da contenere per le difese avversarie. A fare la differenza, però, sono anche i giocatori che subentrano dalla panchina, con Procacci a gestire i lavori e Mercante ad alzare il quintetto da esterno.

E se già questi elementi hanno dimostrato di essere una certezza, la coppia che gioca vicino a canestro va ulteriormente ad arricchire il roster. Nicolò Gatti e Gianluca Giorgi stanno disputando un’ottima stagione. E se dal primo ci si aspettava quello che si sta vedendo, il secondo sta decisamente stupendo per qualità sul parquet e continuità di rendimento. Non hanno grandi ricambi dalla panchina, se si esclude Radchenko, ma la peculiarità della squadra di Paolo Piazza risiede proprio nella possibilità di stare in campo con quintetti “piccoli”, atletici e in grado di mettere in seria difficoltà ogni tipo di quintetto avversario.

Squadra al completo di contro per Coach Eliantonio che però avrà Leardini, Roveda e Solaroli a mezzo servizio perché reduci da un'influenza debilitante. Si tratterà di 40 minuti, sempre che basteranno, di grande intensità e di voglia di strappare il referto rosa, da una parte e dall’altra. Appuntamento domenica 20 marzo, con palla a due alle ore 18:00, al Pala Basletta di Vigevano.