Serie B, a San Miniato la prima del 2022 dei Legnano Knights

Dopo la pausa natalizia e i due punti conquistati, in virtù della decisione del giudice sportivo, contro la Sintecnica Cecina, i Legnano Knights aprono il 2022 affrontando la prima della classe, La Patrie Etrusca San Miniato.

La squadra toscana sta dimostrando, da inizio campionato, di meritare la cima della classifica. La squadra di coach Marchini, infatti, possiede un mix di freschezza e di esperienza che sta mettendo in grave difficoltà qualsiasi avversaria nel Girone A della Serie B, e dopo 13 giornate la statistica è di 11 vittorie e 2 sconfitte.

Il roster è al completo, dopo alcune defezioni che hanno caratterizzato le ultime giornate di campionato, è lo starting five vedrà come playmaker titolare Renato Quartuccio, l’elemento con più esperienza ed anagraficamente più maturo, classe 1994, i due esterni titolari Candotto e Mastrangelo ed i due lunghi, molto versatili, Lorenzetti e Caversazio, molto abili nella corsa e nella capacità di permettere alla squadra di giocare in velocità.

Il sesto uomo, anche se è davvero riduttivo definirlo cosi è Luca Tozzi, minutaggio da titolare ed efficienza offensiva da top player della categoria. Dalla panchina un apporto importante anche da parte di Alberto Benites, capitano della squadra, e Lorenzo Bellachioma.

Legnano dal canto suo si presenta al match con Roveda e Solaroli fermi ai box, probabilmente non saranno nemmeno in panchina e con Leardini alle prese con un piccolo risentimento al ginocchio che comunque non ne pregiudica la presenza.

Appuntamento domenica 9 gennaio, con palla a due alle ore 18:00. Diretta streaming su LNP Pass dalle 17.55.