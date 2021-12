Serie B, i Legnano Knights cercano il riscatto contro la Paffoni Fulgor Omegna

Il Girone A della Serie B di basket maschile sta dimostrando, per l'ennesima volta, che di tempo per tirare il fiato e riprendersi ce n’è davvero poco. Appena concluso il decimo turno di campionato le squadre sono chiamate a scendere sul parquet nuovamente.

L’8 dicembre si gioca il turno infrasettimanele e per i Legnano Knights non si tratta di certo di una sfida semplice. Anzi, il match contro la Paffoni Fulgor Omegna, in terra piemontese, si rivelerà di certo uno dei più complessi in assoluto. Non solo per lo stato di forma incoraggiante della Fulgor, ma anche perché il valore del roster a disposizione di coach Fioretti risulta di primissimo livello.

Legnano di contro viene dalla sconfitta casalinga contro la All Food Enic Firenze, mentre Omegna ha conquistato i due punti contro la Langhe Roero Basket, e si tratta di due risultati pesanti, sia da una parte chee dall’altra.

I ragazzi di coach Riccardo Eliantonio che per l'occasione avrà il roster al completo, hanno dimostrato di poter fare cose eccellenti lontano dal PalaBorsani, contro avversarie di grande spessore, ma Omegna venderà cara la pelle, intravedendo la possibilità di agganciare la vetta della classifica ed al tempo stesso sbarrare la strada ai Knights pronti ad agganciarli a quota 16 punti.



Entrando in sede di commento da segnalare che Coach Fioretti ha ormai trovato un quintetto base composta da Andrea Piazza in cabina di regia, Franko Bushati e Matteo Neri sugli esterni, Marco Planezio giocatore fisico, dalla grande presenza sia in attacco che in difesa e Jacopo Balanzoni uno dei migliori lunghi del campionato, giocatore da 20 punti e 10 rimbalzi, nel pitturato della categoria è ormai un’istituzione.

Dalla panchina, il sesto uomo è Matteo Santucci. Tanti minuti per lui, è di fatto un titolare, o per lo meno lo sarebbe quasi in tutte le altre squadre del campionato. Completano le rotazioni Duilio Birindelli e Balsa Jokic. Appuntamento mercoledì 8 dicembre, al PalaBattisti di Verbania, con palla a due alle ore 18:00