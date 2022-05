Legnano Knights, la serie Playoff con la WithU si sposta in terra orobica

Fattore campo rispettato, anche se con il brivido. Legnano è avanti 2-0 nella serie, nonostante due prestazioni di Bergamo che spiegano in modo chiaro il motivo per cui la squadra di Cagnardi stia giocando i playoff per la A2. La WithU è una squadra quadrata, tosta, che non ne vuole sapere di mollare, soprattutto nei momenti in cui tutto sembra andare storto.

Anche nella seconda gara della serie, l’equilibrio ha tenuto banco. Ci sono diversi spunti per Legnano, perché la tenuta sui 40 minuti dovrà subire un’aggiustata e c’è più di un aspetto in cui i ragazzi di Eliantonio devono dimostrare di voler alzare l’asticella.



Uno su tutti, l’attenzione. Il primo quarto resta una sorta di rebus per Legnano, con Bergamo che sia in gara-1 che in gara-2 ha avuto vita facile su entrambi i lati del campo. L’esperienza non manca agli avversari, e nemmeno la qualità. Questo significa che ogni tipo di disattenzione può essere punita senza troppi problemi. Simoncelli, Dell’Agnello e Sodero hanno dimostrato di saper far male in ogni momento della gara, ma lo stesso si può dire di Isotta e Ihedioha, con questi ultimi due che il canestro sono stati in grado di crearselo nelle prime due gare in modo sorprendente.

Gli extra-possessi dicono molto di quella che è l’attitudine di una squadra, e i tanti rimbalzi offensivi catturati dalla WithU denotano la voglia costante di crearsi opportunità aggiuntive per colpire gli avversari. Tutti i giocatori di Bergamo cercano di andare a rimbalzo in attacco, con Legnano che è andata in difficoltà spesso e volentieri, pagando anche l’impatto fisico degli uomini di Devis Cagnardi.



I possessi extra si ottengono anche come conseguenza delle palle perse degli avversari, con i Knights che nella prima parte di gara-2 sono stati troppe volte imprecisi sotto questo punto di vista. La serie di sposta sul parquet di Bergamo, che rappresenta comunque una variabile che può deporre a favore di Simoncelli e compagni.

Vedendo l’andamento delle prime due gare, Bergamo ha dimostrato di non abbassare mai l’asticella, soprattutto dopo i cali nella parte centrale dei match. In gara-1, dopo il terzo quarto eccellente di Legnano, gli avversari si sono rifatti sotto nelle battute finali, costringendo i padroni di casa a chiudere con qualche brividino. Due giorni dopo, i brividi sono stati decisamente di più, nonostante un quarto periodo che è iniziato in perfetta parità. Fare bene nei possessi decisivi, quelli più vicini alla sirena, denota un mix di qualità e di gestione che non tutte le squadre possono vantare.

E, oltre all’apporto dei principali interpreti, conterà molto l’apporto della panchina. Per Legnano, in gara-2, chi non ha fatto parte dello starting five si è reso protagonista di una grande gara. Il jolly di Bergamo si chiama invece Nicolò Isotta, in grado di stare molto bene sul parquet sia da playmaker che da esterno.

La possibilità per Legnano di chiudere i conti e l’occasione irrinunciabile per Bergamo di riaprire la serie. Appuntamento venerdì 20 maggio, con palla a due alle ore 20:30, al Palazzetto dello Sport di Bergamo.



PROGRAMMA DELLA SERIE



Gara1 - Legnano - Bergamo 76-71

Gara2 - Legnano - Bergamo 77-76

Gara3 - Venerdì 20/05/2022 - ore 20.30 - PalaSport - Bergamo

Eventuale Gara4 - Domenica 22/05/2022 - ore 18.00 - PalaSport - Bergamo

Eventuale Gara5 - Mercoledì 25/05/2022 - ore 20.00 - PalaBorsani - Castellanza