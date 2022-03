Legnano Knights, il derby con Varese è l'anticipo della giornata 24

Nuova giornata di campionato, nel Girone A della Serie B, e nuova opportunità per tornare in carreggiata per la 3G Electronics. Legnano arriva al match di venerdì sera dopo due sconfitte in trasferta, contro la Solbat Golfo Piombino e contro la Elachem Vigevano, mentre la Coelsanus Varese deve rialzarsi dopo aver perso di un solo punto sul parquet di Cecina.



Nell’ultimo periodo, Varese è riuscita a risalire in classifica e ora sono solamente 6 i punti tra la Robur e i Knights. Nel match di andata, i ragazzi di coach Eliantonio hanno avuto la meglio del roster varesino con il risultato di 67-79, ma da quel 27 novembre di strada, entrambe le squadre, ne hanno fatta parecchia.

Coach Gabriele Donati si affiderà al quintetto tipo, utilizzato nelle ultime uscite. Tommaso Somaschini è ormai il playmaker titolare e, nelle giornate in cui il campionato di Serie A lo permette, la sua alternanza con Matteo Librizzi può rappresentare un’arma notevole a disposizione della Robur. Tanta freschezza e altrettanta capacità nel trovare il canestro, oltre che di gestione. Al loro fianco, il punto fisso della squadra: Matteo Maruca.

Miglior realizzatore e membro esperto dell’organico.

Quantità e qualità come se ne vedono in pochi giocatori e la rara dote di sbagliare poco quando conta per davvero. Le difese avversarie lo conoscono fin troppo bene ed è necessario contenerlo il più possibile per non accusare troppo le sue iniziative.

Andrea Pilotti e Giorgio Trentini partiranno come esterni. 21 anni di differenza tra i due e modi di giocare completamente diversi. Pilotti è un super veterano della categoria ed è stato per molte stagioni un grande realizzatore. Ora sta trovando comunque il modo per fare male agli avversari e per ottenere doversi vantaggi sui diretti marcatori. Lo stesso discorso lo si può fare anche in difesa, dove il mestiere rappresenta l’arma in più per lui. Trentini, invece, fa dell’atletismo il suo punto di forza, sia per arrivare a canestro, sia per far valere la sua presenza nel pitturato.

Nel reparto esterni si può fare lo stesso discorso fatto il precedenza per la cabina di regia. Nicolò Virginio, quando disponibile, può trascorrere tanti minuti in campo, sfoderando tutte le sue armi. Una su tutte, il fatto di essere 2.04 e giocare da esterno, che gli consente di ottenere un vantaggio sugli avversari. Inoltre, non rinuncia al tiro e a mettere in pratica ciò che apprende settimanalmente con la Pallacanestro Varese.

Vicino a canestro, Marco Allegretti. Tanta esperienza e tante situazioni vissute che gli permettono di dettare legge in Serie B, per un elemento che non ha bisogno di presentazioni. Come per Pilotti, l’età non gli consente di far valere appieno fisicità ed atletismo, ma riesce sempre e comunque a sopperire a queste limitazioni.

Alessandro Spatti può arrivare a giocare più minuti dei titolari, potendo operare sia da 4 che da 5, dando una grande mano alle rotazioni di coach Donati.

Dalla panchina, è fondamentale l’apporto di Macchi e Dal Ben per concedere minuti alle guardie, e quello di Gaye nel pitturato, con questi elementi che stanno crescendo costantemente con il passare delle settimane.

Appuntamento venerdì 25 marzo, con palla a due alle ore 20:30, al PalaBorsani di Castellanza.