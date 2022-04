Legnano Knights, ultimo impegno casalingo della Regular Season

Ultima partita casalinga dei Knights di regular season che però ha già il profumo di playoff. San Miniato è prima in classifica, ma a due giornate dal termine della stagione regolare non è ancora sicura del primato, così arriverà a Legnano molto agguerrita per strappare i due punti che potrebbero darle la testa di serie numero 1.

Legnano, da parte sua lotta per il quarto posto. Gli ultimi risultati altalenanti hanno comunque permesso ai Knights di rimanere nella quarta posizione del ranking, ma ogni passo falso può essere decisivo per la posizione finale.



L'obiettivo stagionale dei playoff è stato centrato già da qualche settimana, ma il quarto posto, occupato stabilmente dai Knights è il nuovo traguardo che i biancorossi si sono imposti per coronare al meglio 7 mesi di duro lavoro in palestra.

Legnano si è dichiarata sul mercato, ma prima della prossima settimana è impossibile che arrivi un nuovo giocatore; Legnano sta puntando ad una figura che possa sostituire/affiancare Roveda che ha ripreso ad allenarsi, ma non ha una condizione fisica ottimale per affrontare le prossime partite e i playoff che, con la cadenza di una gara ogni due giorni, metteranno a dura prova le forze fisiche di tutti i giocatori.

Palla a due sabato sera alle 20.30 al PalaBorsani con live streaming della partita su LNP PASS. ARBITRI AGNESE VINCENZO di BARANO D'ISCHIA (NA) e ROBERTI EUGENIO di NAPOLI (NA)