Legnano Knights, contro la Sintecnica Cecina l'ultimo match del 2021

Giornata numero tredici nel nel Girone A della Serie B di basket maschile, l'ultima dell'anno solare 2021. Giornata nella quale i Legnano Kngihts ospitano la Sintecnica Cecina, dopo due match giocati lontano dal PalaBorsani. Due match che hanno fruttato due punti in classifica, in virtù della vittoria conquistata al Modigliani Forum contro la Pielle Livorno.

Cecina, di contro, proviene da due sconfitte, incassate nei derby regionali contro la Use Computer Gross Empoli e contro la All Food Enic Firenze. I ragazzi di coach Russo, che compongono un roster molto giovane e che sta acquisendo fiducia partita dopo partita, hanno fame di vittoria e di tornare sulla giusta strada, avendo messo nero su bianco 8 punti in 12 partite.



Entrando in sede di presentazione da segnalare che il quintetto base della Sintecnica non dovrebbe subire alcuna modifica, con Alessandro Banchi in posizione di playmaker titolare. Accanto a lui, ci sono Alessandro Sperduto e Lorenzo Pistillo, due esterni a cui piace molto attaccare il canestro e colpire da lontano.

Vicino a canestro, uno dei veri punti di forza di Cecina: la coppia formata da Giorgio Artioli e Bogdan Milojevic. Non due fisici imponenti, ma di sicuro giusti per lo stile di gioco che intendono portare avanti fino al termine di questo campionato.

Dalla panchina, i giocatori che vengono maggiormente sfruttati da coach Russo sono Giacomo Guerrieri, Paolo Zanini e Giovanni Ragagnin. Guerrieri e Ragagnin concedono minuti importanti a playmaker e guardie, e stanno proseguendo il loro percorso di crescita, essendo rispettivamente classe ’99 e 2001.

Zanini è il cambio naturale di Artioli e sta dimostrando di apprezzare il gioco nel pitturato, facendo talvolta anche le veci di Milojevic. A concludere le rotazioni, Nikodem Czoska, elemento interessante classe 2002, alto 203 cm e con margini di miglioramento che lasciano pensare ad un ottimo giocatore in prospettiva futura.

Lato Knights da segnalare Sebastiano Bianchi ancora influenzato, la sua presenza nel match è a forte rischio. Il resto del roster è a completa disposizione di Coach Eliantonio. Appuntamento domenica 19 dicembre, al PalaBorsani, con palla a due alle ore 18:00, diretta streaming su LNP Pass dalle 17.55