Legnano Knights, lunga trasferta a Piombino in cerca di conferme

Dopo la grande prestazione nel derby contro la Sangiorgese e la cornice di pubblico da Serie A, ora per Legnano arriva la prova Piombino, in terra toscana. Il match di andata segnò una sconfitta pesante per i Knights Legnano, non tanto per la prestazione, bensì per i 99 punti subiti a fronte dei 90 segnati.

Anche la Solbat Piombino arriva da una vittoria, quella contro Borgomanero, frutto delle prestazioni di dei suoi due giocatori più importanti. L’asse Venucci-Eliantonio è sempre difficile da contenere, come testimoniato dai 45 punti complessivi messi a segno contro Borgomanero. Venucci può sfruttare diverse armi in attacco, mentre Eliantonio può fare lo stesso vicino a canestro, ma anche al tiro.

Due giocatori estremamente completi, in grado di colpire gli avversari con grande regolarità ed efficacia. Basti pensare che proprio il lungo a disposizione di coach Friso è anche il miglior tiratore da 3 della squadra, con una percentuale che sfiora il 40%.

Un’altra bocca da fuoco è Francesco Paolin. Quasi 13 punti di media a partita ed elemento molto pericoloso all’interno dell’area. Tra penetrazioni e jumper dalla media, la guardia di Piombino costringe il proprio difensore a stargli attaccato costantemente, nel tentativo di limitare il suo arsenale offensivo.

I due esterni che trascorrono più minuti sul parquet sono Federico Tognacci e Saverio Mazzantini, grazie alla loro versatilità e alla loro capacità di rendersi utili sai come cambio per le guardie, sia per dare manforte ai lunghi.

Insieme a Giacomo Eliantonio, vicino a canestro, c’è Niccolò Pistolesi. Il lungo classe 2000 si alterna con Persico, anche se le scelte di coach Friso tendono a spostare Eliantonio da 5 e ad utilizzare alcuni cambi tattici come esterni.

Nel match di andata, Camillo Bianchi è stato fondamentale per Piombino, con una prestazione da 24 punti e percentuali al tiro incredibili. In stagione regolare viaggia a poco più di 6 punti di media, ma sottovalutarlo può risultare un gravissimo errore.

La Solbat Piombino ha messo nero su bianco fino ad ora 20 punti, come la Libertas Livorno e la Robur Varese, ma se c’è un aspetto che caratterizza tutte le partite di Piombino è la volontà di vendere sempre la pelle a carissimo prezzo. In casa Legnano da segnalare Casini lamenta un lieve dolore al tendine d'Achille. Nessun problema particolare per gli altri Knights