Serie B, i Legnano Knights a Livorno per ripartire

Due sconfitte nelle ultime due uscite per i Legnano Knights ed una classifica che vede la squadra allenata da coach Riccardo Eliantonio staccarsi dalla vetta. Ora in testa c'è La Patrie Etrusca San Miniato a 6 punti di vantaggio sui lombardi e la coppia formata da Elachem Vigevano e Paffoni Omegna a +4.

Ma c’è davvero poco tempo per rimettere insieme forze ed energie mentali, perché la trasferta di Livorno chiamerà i Knights alla reazione immediata. Ma va considerato con attenzione che la formazione di casa avrà tutte le intenzioni di vendere la pelle a cao prezzo. Otto punti in classifica proiettano la Unicusano Pielle Livorno nella parte più scivolosa della graduatoria, con l’ultimo match che li ha visti protagonisti di una sconfitta sul campo di Pavia, dove il netto risultato di 75-43, dopo tre quarti di gara, aveva già emesso una crudele sentenza per i livornesi.

Entrando in sede di presenteazione da segnalare una situazione di rotazioni molto corte per coach Da Prato, con Gian Marco Drocker e Luca Campori a dividersi la cabina di regia. In posizione di ala Livorno schiera Gabriele Fin. Tiratore affidabile, nonostante lo 0/6 contro Pavia. Elemento di grande esperienza, sta cercando la giusta continuità in questa stagione.

Vicino al canestro Da Prato può contare sulla coppia formata da Michael Lemmi e Leonardo Salvadori. Con l’assenza di Riccardo Pederzini e di Alessio Iardella, l’apporto dalla panchina è riservato a soli 3 elementi, Filippo Paoli, capitan Tommaso Tempestini e Filippo Di Sacco.

Legnano dal canto suo può contare su Solaroli pronto al rientro anche se non ancora pronto al 100%. Da segnalare inoltre un intenso dolore alla mano per Leardini che partirà con la squadra, ma sarà valutato poco prima della gara. A disposizione tutti gli altri ragazzi del roster. Appuntamento domenica 12 dicembre al Modigliani Forum di Livorno, palla a due alle ore 18 aggiornamenti in tempo reale sulle pagine Facebook ed Instagram di Legnano.