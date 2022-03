Serie B, una Sangiorgese tutto cuore cede nel finale contro la All-Food Enic Firenze

Squadra in casa

Squadra in casa LTC Sangiorgese

Seppur convalescente una Sangiorgese tutto cuore e grinta sfiora l'impresa contro la All-Food Enic Firenze dopo una gara molto combattuta. La partita se la aggiudicano i toscani all'ultimo secondo del match, 66-68 il finale, dimostrando una maggiore freddezza nel momento decisivo.

Ora Il cammino verso la salvezza dei blu arancio si complica di molto, al momento sono penultimi a pari merito con la Sintecnica Cecina. Ma i ragazzi di Coach Roncari hanno tutte le energie necessarier per centrare l'impresa ma ancora di più dovranno avere la forza di rialzarsi per preparare al meglio la prossima sfida in programma sabato 2 aprile contro la Coelsanus Varese.

La partita - Parte bene Firenze che al termine della prima frazione è avanti di +3, 13-16 il parziale. Nel secondo quarto Roncari assesta meglio sul parquet i propri ragazzi ed i risultati arrivano. La frazione la vince la Sangiorgese, 26-19 il parziale, risultato che manda le squadre al riposo sul 39-35.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Sangiorgese allunga. Si aggiudica la frazione 18-15 ed entra negli ultimi 10 minuti di gioco avanti di +7, 57-50 il parziale.

Nel quarto finale quando la partita sembra in controllo la Sangio crolla di schianto e permette a Firenze prima di rientrare in partita, poi di impattare e, nei secondi finali, di effettuare il sorpasso che vale i due punti. Finisce 66-68



Il tabellino ufficiale di Ltc Sangiorgese Basket - All Food-ENIC Firenze 66-68 (13-16; 26-19; 18-15; 9-18)

LTC Group Sangiorgese Basket: Nicolas Alessandrini 22 (3/6, 4/8), Alessandro Voltolini 12 (3/4, 1/3), Sebastiano Bianchi 11 (4/6, 1/4), Francesco Toso 8 (4/5, 0/0), Alberto Fragonara 4 (1/4, 0/2), Simone Angelucci 4 (2/2, 0/1), Matteo Cassinerio 3 (0/0, 1/2), Andrea Bargnesi 2 (0/2, 0/3), Mattia Melchiorri 0 (0/0, 0/1), Giulio Dushi 0 (0/3, 0/0)



Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Sebastiano Bianchi 7) - Assist: 11 (Andrea Bargnesi 4)



All Food-Enic Firenze: Lorenzo Passoni 19 (2/4, 4/7), Davide Poltroneri 13 (5/8, 1/5), Riccardo Castelli 12 (5/10, 0/0), Marco Di pizzo 8 (4/9, 0/0), Vieri Marotta 7 (0/1, 1/4), Lorenzo Merlo 7 (2/3, 0/4), Valerio Staffieri 2 (1/2, 0/3), Gianmarco Iannicelli 0 (0/0, 0/0), Pietro Forzieri 0 (0/0, 0/0), Danilo Pavicevic 0 (0/0, 0/0), Brando Pracchia 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 12 / 12 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Davide Poltroneri, Riccardo Castelli 9) - Assist: 14 (Davide Poltroneri 5)