Sangiorgese, contro una cinica Vigevano non basta il cuore

Squadra in casa LTC Sangiorgese

La Elachem Vigevano spezza l’incantesimo e torna alla vittoria battendo in modo netto la Sangiorgese (64-76) che vincendo il recupero in settimana aveva rilanciato le sue ambiziosi per la salvezza diretta.

Gli ospiti hanno disputato una gara accorta in difesa, dove non hanno rinunciato a mescolare le carte con l’utilizzo della zona, ed estremamente produttiva in attacco, dove sono tornati a segnare con continuità anche dall’arco più lontano (17/30 da 3 punti). Michele Peroni, top scorer dei ducali con 21 punti.

La Sangiorgese di contro, ha messo sul parquet tutto il potenziale possibile ma un potenziale in ogni caso condizionato dalla terza gara in sette giorni.

La partita - Il primo quarto sorride ai padroni di casa (20-13), ma la squadra di coach Paolo Piazza sale di colpi già dal secondo periodo (20-26), con gli esterni protagonisti (Peroni 21 punti, Procacci 11) per il 40-39 del riposo lungo.

Il terzo quarto è quello solito che i ducali sono capaci di produrre (15-22): lì con la zona e con la palla che va con maggiore continuità al post basso per aprire spazi sul perimetro la Elachem costruisce il successo. In più di padroni di casa scelgono di passare sotto ai blocchi sulla palla subendo sistematicamente l’attacco ducale. Al 30’ è 55-61.

La Sangiorgese resta attaccata alla partita con Voltolini (12) e Angelucci (10) ma ormai il solco è tracciato. Vigevano piazza l’ultimo colpo: Gatti segna da 3 punti il 55-69 con 7’ e minuti e mezzo da giocare. Fragonara fa altrettanto ma i ducali sono lontani (58-69). Il cronometro scorre e Giorgi prima e una tripla di Peroni poi dicono 62-72 con 2’ abbondanti sul cronometro. Angelucci segna il -10 ma restano ancora 35” da bruciare ma la partita ha un padrone.

Il tabellino di LTC Group Sangiorgese Basket - Elachem Vigevano 64-76 (20-13, 20-26, 15-22, 9-15)



LTC Group Sangiorgese Basket: Alessandro Voltolini 12 (0/1, 2/6), Simone Angelucci 10 (5/6, 0/1), Nicolas Alessandrini 9 (4/8, 0/6), Francesco Toso 8 (4/5, 0/0), Andrea Bargnesi 7 (2/5, 1/4), Alberto Fragonara 6 (1/1, 1/2), Giulio Dushi 5 (1/1, 0/0), Sebastiano Bianchi 4 (2/6, 0/3), Mattia Melchiorri 3 (0/1, 1/2), Sebastiano Codato 0 (0/0, 0/0), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardani 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Simone Angelucci 6) - Assist: 9 (Alessandro Voltolini, Alberto Fragonara, Sebastiano Bianchi 2)



Elachem Vigevano: Michele Peroni 21 (1/2, 6/9), Alessandro Procacci 11 (1/2, 3/5), Nicolò Gatti 10 (0/1, 3/4), Alessandro Ferri 9 (0/1, 2/5), Gianluca Giorgi 9 (4/10, 0/1), Jacopo Mercante 8 (0/1, 2/3), Filippo Rossi 5 (2/3, 0/2), Vladyslav Radchenko 3 (0/0, 1/1), Victor Kahnt 0 (0/0, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 34 4 + 30 (Nicolò Gatti 11) - Assist: 19 (Alessandro Procacci, Filippo Rossi 4)