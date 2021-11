Serie B, la Sangiorgese vince il derby: per Legnano è il primo ko in stagione

Squadra in casa

Squadra in casa LTC Sangiorgese

Una super Ltc Sangiorgese si aggiudica il derby contro la 3G Electronics Knights Legnano grazie ad una prova di squadra magistrale. Al Pala Bertelli finisce 72-67 con i draghi che hanno il merito di tenere testa alla capolista senza mai disunirsi. Soprattutto nel finale quando, a pochi secondi dalla fine, Legnano è stata ad un passo dal ribaltare le sorti dell' incontro

La partite - I ragazzi di coach Roncari partono subito con grande intensità ed aggressività difensiva limitando le bocche di fuoco avversarie ed al termine del primo quarto sono avanti per 19-14.

Nel secondo quarto i Knights si assestano e contendono la frazione ai padroni di casa punto a punto. Il parziale dice 22-21 per la Sangio, il tabellone all'intervallo lungo recita Ltc Sangiorgese 41 3G Electronics Knights Legnano 35.

Al ritorno in campo dalla pausa lunga il match diventa bellissimo e, se possibile, ancora più intenso. In questa fase del gioco sono protagonisti Alessandro Voltolini da un lato e Sebastiano Bianchi dall'altro. Il parziale si chiude sul 14-13 e, a dieci minuti dalla fine, il distacco è di soli 7 punti: 55-48.

Nel quarto finale il ritmo cala leggermente ma il match non è per questo meno intenso. Le soluzioni si fanno più forzate ma sempre precise. Nel minuto finale Legnano ha due volte l'occasione di agganciare il pareggio. Ma la difesa della Sangiorgese resiste ed i draghi arrivano al suono della sirena avanti di 5 punti. Finisce 72-67 ed al Pala Bertelli esplode la festa.

I migliori - Per la Sangiorgese prestazione super di Alessandro Voltolini che chiude in doppia doppia, 15 punti e 10 rimbalzi. Per Legnano bene Sebastiano Bianchi, 14 punti e 8 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di Ltc Sangiorgese-3G Electronics Knights Legnano 72-67. Parziali: (19-14, 22-21, 14-13, 17-19)

LTC Group Sangiorgese Basket: Simone Angelucci 17 (4/10, 2/6), Alessandro Voltolini 15 (7/11, 0/1), Andrea Bargnesi 10 (4/5, 0/2), Lorenzo Turini 8 (1/4, 2/5), Mattia Melchiorri 8 (1/2, 1/3), Giulio Dushi 5 (1/2, 0/0), Francesco Toso 4 (2/3, 0/0), Nicolas Alessandrini 3 (0/2, 1/2), Alberto Fragonara 2 (1/1, 0/0), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Codato 0 (0/0, 0/0), Luca Baggi 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 42 9 + 33 (Alessandro Voltolini 10) - Assist: 16 (Andrea Bargnesi 7)



3G Electronics Knights Legnano: Sebastiano Bianchi 14 (4/8, 1/2), Diego Terenzi 13 (3/4, 1/5), Tommaso Marino 13 (5/8, 1/4), Giacomo Leardini 11 (2/3, 1/6), Juan marcos Casini 10 (4/7, 0/4), Janko Cepic 6 (2/5, 0/2), Manuele Solaroli 0 (0/1, 0/1), Edoardo Roveda 0 (0/1, 0/1), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Marco Dell'acqua 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Sebastiano Bianchi 8) - Assist: 9 (Tommaso Marino 4)