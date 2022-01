Serie B, la Sangiorgese regola Piombino con un netto 79-60

Successo importantissimo per la Sangiorgese che con un'ottima prova difensiva limita una rimaneggiata Solbat Piombino che alza bandiera bianca sotto le bombe di Alessandrini, MVP della partita. I blu arancio con una prova solida, grazie anche al supporto e all'esperienza del nuovo acquisto Sebastiano Bianchi, riescono ad ottenere una vittoria importantissima in prospettiva salvezza.

La partita - Nelle fila del Sangio manca il solo Turini, ma con Bianchi le rotazioni per coach Roncari restano decisamente abbondanti, per Friso invece solo 7 elementi a disposizione. Piombino parte bene ma nonostante questo la Sangiorgese, sorretta da un Alessandrini in gran spolvero, 7 su 9 da tre, conduce per tutto il primo quarto, arrivando sul più 9 dopo 8’.

Però, grazie ad un mini break di 7 a 0, lanciato dalla bomba del rientrante Pedroni e da un paio di errori della Sangio in attacco, convertiti in canestri da Venucci e Tognacci, Piombino ritorna in corsa a meno 2. Il quarto finisce con una persa di Pistolesi in attacco e il canestro del più 4 di Angelucci, 23 a 19.

La partita rimane aperta anche nel secondo quarto fino al piazzato di Persico per il meno 4 al minuto 14’, poi i difetti dei gialloblu vengono fuori in maniera evidente, la Sangiorgese imperversa ai rimbalzi, il computo a fine gara sarà 47 a 27, in particolare in quelli offensivi, dove i piombinesi sembrano delle statue e i locali delle furie.

Con 5 offensivi nel quarto, i draghi costruiscono gran parte dei canestro del loro vantaggio, che salirà fino a più 14. Dall’altra parte Piombino cala drasticamente anche dal punto di vista offensivo, con soli 10 punti nel parziale. Si arriva così al riposo lungo, con l’ennesima palla persa in attacco, l’ottava della prima metà gara e dal possibile meno 8, si passa al meno 12, col canestro allo scadere, dopo rimbalzo offensivo, di Bianchi, per il 41 a 29.

L’inizio del terzo quarto è la fine del match per Piombino, le tre bombe di Alessandrini, su cui non si riesce a difendere nessuno, scavano un abisso, 9 a 1 di parziale e meno 20 il totale. Non c’è più partita, la frazione termina con i locali sul più 20, 65 a 45 e si va al quarto finale con la Sangio che controlla la gara con estrema facilità e vince 79 a 60.

Il tabellino ufficiale di LTC Group Sangiorgese Basket - Solbat Piombino 79-60. Parziali: 23-19, 18-10, 24-16, 14-15

LTC Group Sangiorgese Basket: Nicolas Alessandrini 25 (2/3, 7/9), Alessandro Voltolini 11 (4/6, 1/2), Simone Angelucci 8 (2/5, 1/4), Andrea Bargnesi 7 (2/4, 1/5), Francesco Toso 6 (1/4, 0/0), Alberto Fragonara 6 (1/3, 1/1), Sebastiano Bianchi 5 (2/4, 0/4), Mattia Melchiorri 5 (0/2, 1/2), Giulio Dushi 4 (2/3, 0/0), Luca Baggi 2 (0/0, 0/0), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Turini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 43 12 + 31 (Sebastiano Bianchi, Mattia Melchiorri 7) - Assist: 15 (Sebastiano Bianchi 4)

Solbat Piombino: Mattia Venucci 19 (4/7, 1/2), Francesco Paolin 16 (4/6, 0/2), Edoardo Persico 8 (4/7, 0/0), Federico Tognacci 7 (2/7, 1/2), Niccolò Pistolesi 5 (2/3, 0/1), Edoardo Pedroni 3 (0/2, 1/2), Giacomo Eliantonio 2 (1/4, 0/4), Jacopo Biagetti 0 (0/0, 0/0), Angelo Mancino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 23 0 + 23 (Giacomo Eliantonio 7) - Assist: 13 (Mattia Venucci 4)