Serie B, la Sangiorgese si arrende alla Use Computer Gross Empoli: 52-56 il finale

La Use Computer Gross Empoli batta al PalaBertelli la Ltc Sangiorgese, 52-56 il finale, ma è una vittoria che serve a poco. Per la concomitanza degli altri risultati tanto i toscani quanto i lombardi sono costretti a giocare il Playout per evitare la retrocessione.

Empoli se la vedrà, con il fattore campo favorevole nei primi due match della serie, contro la Sintecnica Cecina mentre la Sangiorgese, con il fattore campo a sfavore, se la vedrà con la Mamy Oleggio.

La partita - Angelucci battezza la gara e Guerra replica con un'elegante penetrazione. La squadra di casa piazza un parziale di 9-0 (11-2) che ancora Guerra ferma con un tiro dall'angolo che, oltre a bloccare il buon avvio dei lombardi, ridà morale ai biancorossi che ritrovano un buon equilibrio e si riavvicinano fino all'11-10. Alla prima sirena siamo 14-15 col sorpasso di Antonini dalla lunetta.

Si riparte con Sesoldi e, poco dopo, un assist da manuale di Berti consente ad Airaghi di appoggiare da sotto il 18-21. Si segna poco e la partita non decolla tanto che le squadre, a tre minuti dalla sirena, sono sul 25-25 che, a metà, diventa 28-27.

Pianegonda trova il suo primo tiro pesante prima di un allungo Sangiorgese con Bargnesi (37-30) a cui ribattono De Leone e Airaghi per il 37-40 a suggello di un parziale di 0-10. La Computer Gross gioca bene anche se non riesce a mettere le mani sulla partita tanto anche al 30' siamo ancora a braccetto: 42-44.

La frazione finale si apre con una tripla di Bargnesi e con un numero di Antonini. L'Use stringe ancora di più le maglie difensive e su questo prova a scappare prima sul 45-48 e subito dopo, con un gioco da tre di Berti, sul 45-51 al 5'. Toso strappa un gran rimbalzo per il 47-51, momento nel quale la gara vive i minuti decisivi. La Computer Gross gestisce bene e la tripla di Guerra, oltre che il 49-56, vale come un colpo da probabile ko. Voltolini, però, non molla col 52-56 all'8'. Guerra è bravo a difendere su Grilli dopo un paio di errori in attacco ed a quel punto c'è solo da gestire fino al 52-56 finale.

Il tabellino di LTC Group Sangiorgese Basket - Use Computer Gross Empoli 52-56 (14-15, 14-12, 14-17, 10-12)



LTC Group Sangiorgese Basket: Andrea Bargnesi 14 (5/6, 1/3), Alessandro Voltolini 9 (1/1, 2/6), Simone Angelucci 7 (2/5, 0/1), Daniele Grilli 7 (0/3, 2/5), Francesco Toso 6 (2/2, 0/0), Nicolas Alessandrini 5 (2/4, 0/1), Giulio Dushi 2 (1/3, 0/0), Alberto Fragonara 2 (1/2, 0/0), Mattia Melchiorri 0 (0/2, 0/1), Matteo Cassinerio 0 (0/1, 0/1), Sebastiano Bianchi 0 (0/0, 0/1), Sebastiano Codato 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 9 / 18 - Rimbalzi: 27 9 + 18 (Simone Angelucci, Francesco Toso 6) - Assist: 5 (Andrea Bargnesi 3)



Use Computer Gross Empoli: Filippo Guerra 12 (3/4, 2/2), Matteo Airaghi 12 (5/9, 0/3), Matteo De leone 9 (4/7, 0/0), Alessandro Antonini 7 (2/2, 0/3), Tommaso Pianegonda 5 (1/3, 1/3), Lorenzo Restelli 4 (2/5, 0/1), Daniele Sesoldi 4 (2/2, 0/2), Simone Berti 3 (1/1, 0/2), Lorenzo Torrigiani 0 (0/0, 0/0), Andrea Landi 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Matteo De leone 10) - Assist: 10 (Simone Berti 5)