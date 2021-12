Serie B, Sebastiano Bianchi lascia i Legnano Knights

Con una laconica nota di stampa il Legnano Knights comunica, ufficialmente, che le strade tra la squadra diretta da Coach Riccardo Eliantonio e l'ala, classe 1992, Sebastiano Bianchi si separano ufficialmente. La separazione avviene per rescissione consensuale dell'accordo contrattuale.

Ad oggi non si aveva il minimo sentore di questo epilogo inatteso. Un epilogo che ora costringe il club di Legnano a tornare sul mercato per tamponare la falla aperta nel roster. Sebastiano Bianchi è nato ad Omegna il 22 settembre del 1992 ed ha militato in club di grande prestigio e tradizione come la Pallacanestro Cantù, Cento, Derthona, la Paffoni Omegna, la Sangiorgese, l'Urania Milano e la Robur e Fides Varese.

L'ala era approdota questa estate ai Legnano Knights e finora aveva dato un contributo importante alla causa. Un contributo fatto di 145 punti totali, 49% di precisione al tiro suddivisi in 21 punti da tre (27%), 100 punti dal campo (63%) e 24 tiri liberi (56%).

Gli ultimi 13 dei quali realizzati nel match dell'8 dicembre con la Fulgor Paffoni Omegna match terminato con la sconfitta dei lombardi per 76-68. Domenica 12 dicembre contro Livorno Bianchi non era sceso in campo perchè influenzato.